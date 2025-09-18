IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Инвестициите на Amazon в германския ѝ бизнес са стигнали 14 млрд. евро през 2024 г.

Amazon има намерение да създаде три нови логистични центъра в Битигхайм, Конерн и Рор

19:49 | 18.09.25 г.
Автор - снимка
Създател
Снимка: unsplash.com
Снимка: unsplash.com

Американският гигант в сектора на електронната търговия Amazon е инвестирал около 14 млрд. евро в дейността си в Германия през 2024 г., което е с 2 млрд. евро повече в сравнение с предходната година, съобщи днес компанията, цитирана от ДПА. Средствата са били използвани за изграждане на нови обекти в Хорн-Бад, Майнберг, Думерсторф и Ерфурт според Amazon, който твърди, че е инвестирал над 90 млрд. евро в дейности в Германия от 2010 г. 

Роко Браунигер, който отговаря за Amazon Germany, заяви, че компанията планира да продължи да инвестира значително в региона, без да оповестява конкретни цифри.

Amazon има намерение да създаде три нови логистични центъра в Битигхайм, Конерн и Рор, които да се използват за съхранение на продуктите, преди да бъдат продадени онлайн.

"Трябва да сме близо до клиентите си", каза Браунигер.

В момента за Amazon в Германия работят 40 хил. души в областта на логистиката и разработките, което е с 4000 повече в сравнение с преди година.

Хората, които извършват доставките, се наемат от подизпълнители.

/БТА/

Последна актуализация: 19:49 | 18.09.25 г.
amazon
