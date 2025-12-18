IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
OpenAI преговаря за набирането на десетки милиарди при оценка от 750 млрд. долара

Ако преговорите бъдат финализирани, това би представлявало скок от около 50% спрямо оценката през октомври

10:27 | 18.12.25 г.
Снимка: Bloomberg

OpenAI е провела предварителни разговори с някои инвеститори за набиране на средства при оценка от около 750 млрд. долара, съобщи в сряда The Information, цитиран от Ройтерс.

Създателят на ChatGPT може да набере до 100 млрд. долара, се посочва в новината, позоваваща се на запознати с дискусиите източници.

Ройтерс не е успяла да потвърди веднага информацията, а OpenAI не е отговорила веднага на искането за коментар.

Ако преговорите бъдат финализирани, това би представлявало скок от около 50% спрямо оценката на OpenAI от 500 млрд. долара през октомври след сделка, при която настоящи и бивши служители продадоха акции на стойност около 6,6 млрд. долара.

Отделно от това, подкрепяната от Microsoft OpenAI се подготвя за това, което може да бъде едно от най-големите IPO-та в историята, с потенциална оценка до 1 трлн. долара. Компанията подготвя почвата за публично предлагане и може да подаде заявление пред регулаторните органи още през втората половина на 2026 г.

Потенциалното набиране на средства подчертава неумолимия апетит на сектора на изкуствения интелект за изчислителна мощ, тъй като компаниите се надпреварват да създават системи, които да съответстват или надхвърлят човешките възможности.

Компании като Nvidia и Oracle подписаха многомилиардни сделки за изкуствен интелект с OpenAI през тази година. Въпреки това инвеститорите остават предпазливи, търсейки признаци, че търсенето на изкуствен интелект може да се охлади или че големите инвестиции не се изплащат както се очаква.

Последна актуализация: 10:27 | 18.12.25 г.
