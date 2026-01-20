Приходите на OpenAI са надхвърлили 20 млрд. долара през 2025 г.

Годишните приходи на OpenAI са надхвърлили 20 млрд. долара през 2025 г. спрямо 6 млрд. долара през 2024 г., като растежът следва отблизо разширяването на изчислителния капацитет. Това съобщи финансовият директор на компанията Сара Фрайър в блог публикация, цитирана от Ройтерс.

Изчислителната мощност на OpenAI е нараснала до 1,9 гигавата (GW) през 2025 г. от 0,6 GW през 2024 г., заяви Фрайър в публикацията, добавяйки, че седмичните и дневните данни за активните потребители на OpenAI, подкрепяна от Microsoft, продължават да достигат рекордни нива.

Миналата седмица OpenAI обяви, че ще започне да показва реклами в ChatGPT на някои потребители в САЩ, засилвайки усилията си да генерира приходи от AI чатбота, за да финансира високите разходи за разработване на технологията.

Отделно Axios съобщи в понеделник, че шефът на фирмената политика на OpenAI Крис Лехейн е заявил, че компанията е „напът“ да представи първото си устройство през втората половина на 2026 г.

Фрайър казва, че платформата на OpenAI обхваща текст, изображения, глас, код и API, а следващата фаза ще се фокусира върху агенти и автоматизация на работния процес, които работят непрекъснато, пренасят контекста във времето и предприемат действия в различни инструменти.

За 2026 г. компанията ще даде приоритет на „практическото внедряване“, особено в областта на здравеопазването, науката и предприятията, каза тя.

Фрайър заяви, че компанията поддържа „лек“ баланс, сключвайки партньорства, вместо да притежава и структурира договори с гъвкавост между доставчиците и типовете хардуер.