Акциите на Ubisoft се сринаха с рекордните 36% след отменени игри и понижени прогнози

Акциите на Ubisoft Entertainment преминават през най-големия крах в историята си, след като производителят на Assassin’s Creed обяви, че ще отмени игрови проекти, ще затвори студия и ще намали прогнозите си, съобщава Bloomberg.

Френският производител на игри очаква да отчете загуба преди лихви и данъци в размер на 1 млрд. евро през фискалната 2025-2026 година в резултат на преструктурирането, причинено от еднократно отписване за около 650 млн. евро, съобщи компанията в изявление в сряда вечерта.

Мерките са част от по-широк план за рационализиране на дейността, включително затваряне на студиа в Стокхолм и Халифакс, Канада. Ubisoft заяви, че до март ще е намалила фиксираните разходи с най-малко 100 млн. евро в сравнение с последната финансова година – с една година по-рано от целта, и си е поставила за задача да свие разходите с още 200 млн. евро през следващите две години.

Акциите поевтиняха с 36% до 4,27 евро на борсата в Париж. Това е най-рязкото понижение в рамките на един ден, откакто компанията стана публично търгувана.

Ubisoft също така заяви, че очаква нетни резервации за около 1,5 млрд. евро за годината, с намаляване на брутния марж от 330 млн. евро в сравнение с предишните прогнози, се казва в изявлението. Шест игри, включително римейк на Prince of Persia: The Sands of Time, са преустановени, а седем други неидентифицирани игри са отложени.

Забавянето на „седем игри и отмяната на шест е огромно и е знак, че вътрешният оперативен модел е счупен и мениджмънтът не контролира цикъла на разработка“, заяви анализаторът от Cantor Fitzgerald Едуард Джеймс в имейл до Bloomberg News.

Ubisoft, някога един от най-големите и уважавани производители на игри, претърпя поредица от неуспехи през последните години. Издателят наруши договор за заем миналата година, което доведе до необичайно забавяне от една седмица в отчитането на финансовите резултати за първото полугодие. Компанията е затруднена и в творческо отношение, като високопрофилни игри като Avatar: Frontiers of Pandora и Star Wars Outlaws се провалиха на все по-конкурентния потребителски пазар. Подобно на други производители на видеоигри, Ubisoft беше засегнат от криза в производството след пандемията, което доведе до забавяния в пускането на флагмански заглавия.

Новата структура на Ubisoft ще се състои от пет „креативни къщи“ – бизнес единици, всяка от които ще се занимава с определен жанр игри с „по-бързо и децентрализирано вземане на решения“, заяви компанията. От април единиците ще бъдат подкрепени от мрежа от студия, които ще предоставят ресурси за разработка, и ще споделят основни услуги.

„Преориентирането на портфолиото ще има значително влияние върху краткосрочната финансова посока на групата, особено през фискалните години 2026 и 2027, но тази промяна ще укрепи групата и ще ѝ позволи да се обнови с устойчив растеж и стабилно генериране на парични средства“, заяви главният изпълнителен директор Ив Гиймо в изявлението.

Миналата година компанията обяви плана си да създаде подразделение, наречено Vantage Studios, което ще включва някои от най-успешните й франчайзи, включително Assassin’s Creed, Far Cry и Tom Clancy’s Rainbow Six. Китайският гигант в областта на игрите и настоящ спонсор на Ubisoft, Tencent Holdings Ltd., инвестира 1,16 млрд. евро, за да придобие 25% от компанията – сделка, която бе сключена през ноември. Ubisoft обяви тогава, че ще използва тези средства, за да изплати просрочения си заем.

Освен Vantage Studios, ще има подразделения, посветени на: игри тип „шуутър“ (The Division, Ghost Recon, Splinter Cell); игри на живо (For Honor, The Crew, Riders Republic); фентъзи светове (Anno, Might & Magic, Rayman, Prince of Persia, Beyond Good & Evil); леки и семейни игри (Just Dance, Idle Miner Tycoon, Ketchapp, Hungry Shark).

Ubisoft заяви, че очаква нетни резервации за около 330 млн. евро за последното тримесечие благодарение на партньорствата и стабилните продажби на старите си продукти.

Облигациите на Ubisoft с падеж през 2031 г. спаднаха с 6,1 евроцента до 74,6 евроцента, близо до рекордното си ниво, достигнато през ноември, според данни, събрани от Bloomberg.