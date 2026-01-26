Питър Кайнц: Deeptech компаниите ще бъдат следващият интересен инвестиционен сектор

Следващият инвестиционен фокус ще бъдат deeptech компаниите, които предлагат висока възвръщаемост въпреки първоначалните ниски оценки. Тази прогноза направи проф. Питър Кайнц, изследовател в Института за предприемачество и иновации към Виенския икономически университет, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Според него инвеститорите ще бъдат привлечени от тези научнообосновани стартъпи с дълъг цикъл на развитие, но с висока потенциална възвръщаемост. Той отбелязва, че частните инвеститори все повече навлизат в този сектор, тъй като оценките на компаниите все още са ниски, а възможностите за растеж - големи.

„Виждаме все повече фондове за рисков капитал, които навлизат в дълбокотехнологични начинания, така че, ако се вгледате в жизнения цикъл на този вид инвестиционни проекти, дълбокотехнологичните всъщност не са чак толкова лош бизнес сценарий“, коментира проф. Кайнц.

Той посочи, че иновацията не е само нова идея, а начинът, по който тя се прилага в реалния бизнес. "Пазарите се променят бързо, а компаниите, които не се адаптират, рискуват да изчезнат“, анализира ситуацията той.

Питър Кайнц припомни, че през последните две десетилетия предприемачеството и управлението на иновациите се трансформират значително, като основен акцент пада върху научното предприемачество. И подчерта, че тази тенденция е свързана с превръщането на научни идеи и технологии в решения, които създават въздействие върху обществото и индустрията.

Ученият заяви, че обучението чрез реални проекти и партньорства е свързано и за пример даде Институтът за предприемачество и иновации към WU, което предоставя на студентите възможност да работят по реални иновационни проекти и казуси, съвместно с различни изобретатели и компании като Magna Powertrain, Airbus, IBM и Microsoft.

По думите му, това позволява на студентите да придобият практически умения и да използват студентските си разработки при кандидатстване за финансиране. „Най-голямата част от обучението е свързано с предоставянето на възможност на студентите да работят по реални проекти. Те могат да дават бизнес предложения за различни технологии, които след това се използват в реалния бизнес“, добави изследователят.

Проф. Кайнц подчерта, че с навлизането на много революционни технологии, като AI, компаниите трябва да умеят да съчетават текущи бизнес процеси с проучване на бъдещи източници на доходи. „Иновацията не е просто идея, а и нейното приложение на практика, което прави предприемачите жизненоважни за превръщането на технологиите в реални продукти“, каза още той и добави, че изкуственият интелект значително ускорява процеса на създаване на компании, като позволява валидиране на идеи и анализ на клиенти за дни, вместо месеци.

