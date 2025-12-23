Експерт: България има потенциал да се превърне в инженерен хъб за батерии и сателити

България има потенциал да се превърне в инженерен хъб, особено в области като батерии, сателити, видеонаблюдение и индустриален софтуер. Това мнение изрази Кристиян Михайлов, съосновател и член на управителния съвет на Професионалната асоциация по роботика, автоматизация и иновации (PARAi), в предаването "В развитие" на Bloomberg TV Bulgaria.

Той посочи, че българската индустрия навлиза в период на засилена автоматизация, но темпът на внедряване на нови технологии е ограничен от сериозен недостиг на инженери. Според него е нужна по-тясна координация между държавата, бизнеса и образованието, за да се подготвят нужните кадри.

По думите му 2025 г. е била една от най-активните за асоциацията – с разширени партньорства, силна подкрепа за технологичния бизнес и успешно проведен форум по роботика, който събира над 600 участници.

Сред акцентите са съвместни инициативи между български компании, включително партньорството между Zykeng и Shelly Group, както и разработки като индустриални камери за контрол на качеството.

„България отбелязва и международни успехи – 13-то място в Европа по компютърни науки според QS Rankings и постижения в сферата на изкуствения интелект“, отбеляза Михайлов.

Въпреки това, той предупреждава, че липсата на висококвалифицирани инженери забавя внедряването на сложни автоматизирани решения.

„Докато по-простите системи се интегрират бързо, комплексните процеси изискват значителен инженерен капацитет, който в момента не е достатъчен. Това може да доведе до забавяне на индустриалния растеж и до изтегляне на компании, които не успяват да развиват иновативни продукти“, предупреждава експертът.

По думите му перспективните ниши са в разработването на машини, роботи и индустриален софтуер.

Как да се създаде по-тясна координация между държавата, бизнеса и образователните институции? Ще се замени ли моделът, който инвестира в хардуер вместо в обучение на учители? Как да се насърчат партньорствата между училища и компании? Какви са глобалните тенденции в роботиката и къде стои България в тях?

Вижте целия коментар във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

Всички гости на предаването "В развитие" може да гледате тук.