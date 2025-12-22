Deloitte: Компаниите не могат просто да експериментират с нови технологии

Компаниите вече не могат просто да експериментират с нови технологии – от водещите организации сега се очаква да използват бързо развиващи се иновации като изкуствен интелект, създаващи реална стойност и предоставящи конкурентно предимство. Този коментар направиха от консултантската компания Deloitte в доклада „Технологични тенденции 2026“. В него се идентифицират пет тенденции, които ще стимулират въздействието на фона на ускоряващите се иновации и се прогнозира голяма промяна в света на бизнеса.

Темпът на развитие на технологиите вече не се движи по права линия, а расте експоненциално. Напредъкът в изкуствения интелект действа като огромен катализатор, ускорявайки иновациите във всички области. Този интензивен цикъл на иновации поставя огромно напрежение върху организациите.Техните вътрешни структури, ежедневни операции и технологични системи са били изградени за един по-бавен и по-предвидим свят и сега се борят да останат в крак с времето.

Стратегическият диалог коренно се е променил от проучване на технологичните възможности към тяхното внедряване за доставяне на измерима стойност. Спешността е ясна: организациите се налага да превърнат изкуствения интелект и други иновативни технологии от концепция в мащабируема технология с въздействие върху цялото предприятие.

„Диалогът коренно се измести от „Какво можем да направим с AI?“ към „Как да превърнем експериментирането в осезаемо бизнес въздействие?“. Спешността произтича не само от технологичния напредък, но и от все по-нарастващия темп на самата промяна“, коментира Александър Ганчев, директор Технологии, Стратегии Трансформации в Deloitte Централа Европа.

Пет тенденции оформят предприятието на бъдещето

Докладът „Технологични тенденции 2026" на Deloitte идентифицира пет взаимосвързани тенденции, които изискват смело преосмисляне на корпоративните технологии, стратегия и операции.

Сближаването на AI и роботиката

Сливането на изкуствения интелект с физическата роботика се променя от нишово приложение към масово възприемане, прогнозират в Deloitte. С намаляването на разходите и разширяването на възможностите, автономните системи се внедряват, за да възприемат, учат и действат в сложни физически среди. За предприятието тази тенденция отключва нови ефективности в производството, логистиката и обслужването на място, но изисква значителни инвестиции в интегрирането на интелигентни системи с морално остаряла оперативна технология.

Реконструкция на дигиталното бъдеще

Възходът на силициева, или „агентна“, работна сила е неизбежен. Ранните инициативи често не успяваха да донесат трансформираща възвръщаемост на инвестициите, защото просто автоматизираха съществуващи, неефективни процеси. Водещите организации сега възприемат модели на процеси, движени от агенти, препроектират работните потоци, за да използват многоагентни системи, и разработват нови рамки за управление и контрол за тази нововъзникваща дигитална работна сила.

Преосмисляне на енергийната дилема на AI

Бързият растеж на изкуствения интелект прави изчислителните стратегии, базирани само на облака, финансово неустойчиви. Високите разходи за работа с мащабен AI и приложения в реално време налагат промяна. Решението е хибридна архитектура – стратегическа комбинация от облачни, локални и крайни изчисления, която оптимизира производителността и разходите, посочват от консултантската компания.

Изкуственият интелект променя IT отделите

Изкуственият интелект коренно преструктурира самата технологична организация. С нарастването на бюджетите за AI, приоритетите се изместват от управление на инфраструктурата към стратегическо лидерство, модулна продуктово-ориентирана архитектура и нови модели за управление на талант, съсредоточени върху сътрудничеството между човек и машина. Бъдещата IT функция ще бъде по-икономична, по-гъвкава и дълбоко интегрирана със стратегията на бизнес звената, вероятно организирана около агентни рамки, посочват IT експертите.

Дилемата с AI: Нож с две остриета за киберсигурността

От една страна, AI е мощен пазач, способен да открива заплахи и да тества защитите с невероятна скорост. От друга страна, той е нов източник на слабост, който дава на хакерите нови начини за проникване и създава нови уязвимости в данните и софтуера. Единственият начин за управление на този риск е киберсигурността да стане основна част от плана за изграждане на всяка система с изкуствен интелект от самото начало, а не да се мисли за нея впоследствие.

„Тази ера изисква повече от постепенни подобрения, тя налага фундаментално преустройство на нашите технологични основи и оперативни модели“, добавя Александър Ганчев. Той смята, че организациите трябва смело да преосмислят своите подходи към инфраструктурата, процесите и сигурността, за да процъфтяват в бъдеще, основано на AI.

Организациите, които ще успеят в тази нова среда, ще бъдат тези, които се фокусират върху бързото движение, вместо да чакат съвършенство, изграждат системи, в които хората и изкуственият интелект работят заедно като екип, и приемат промяната като нормална, ежедневна част от своя бизнес.

Успехът на организации ще се сведе до три неща: да имат смелостта напълно да преосмислят как работи техния бизнес, дисциплината да гарантират, че парите, похарчени за технологии създават реална, измерима стойност, и скоростта да действат при възможности, преди те да изчезнат.

Разликата между компаниите, които се справят добре с това, и тези, които не го правят, се разширява, поради което е толкова важно да се правят умни, смели ходове сега, посочват от Deloitte.