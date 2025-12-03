Експерт: В AI революцията хората имат между една и три години да се преквалифицират

В IT сектора има структурна безработица – безработица с незапълнени работни места, и този проблем ще се задълбочава със скоростта, с която се преобразува икономиката. Тази прогноза направи Доброслав Димитров, съосновател на Raisen Technology и член на управителния съвет на Българската работодателска асоциация иновативни технологии (БРАИТ) и Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ), в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

„Все повече се откриват нов вид работни места, които не са толкова прости за запълване“, коментира Димитров. Той описа днешната ситуация като „да караш лека кола и да трябва да станеш космически инженер“.

Според него IT индустрията вече изпитва тези затруднения, тъй като е „канарчето в мината“, и предположи, че те ще засегнат всички индустрии и професии. Той добави, че скоростта, с която се случват промените, зависи от технологичността на работата, която човек извършва. „Глобалните компании, които развиват своите AI модели, запълват пространства и икономически дейности и някои хора изведнъж ще открият, че няма обяви за работа за техните умения“, отбеляза Димитров.

По думите му инвестициите в преквалификация в ерата на изкуствения интелект трябва да дойдат от самите хора, които трябва да осъзнаят колко голяма промяна се случва на работните места. Той направи паралел с предишни индустриални революции, когато хората са имали 10-20 години да се напаснат, но в момента имат между една и три години, а в IT индустрията става въпрос за месеци.

„Говори се, че на пазара на труда в IT индустрията има проблем. Истината е по-различна - работни места има, но за други технологии“, поясни IT експертът. Димитров напомни, че преди в сектора имаше глад за кадри за много видове технологии, а сега огромна част от търсенето е за умения, свързани с машинно обучение, изкуствен интелект, създаване на модели, но такива специалисти липсват. „В същото време хора, които са придобили умения в други технологии, откриват, че те вече се правят от изкуствен интелект“, каза още той.

Що се отнася до инвестициите, IT експертът посочи, че сегашните 60 гигавата мощности за центрове за данни и изкуствен интелект ще достигнат 200 гигавата по консервативна прогноза. „Това означава, че през следващите четири години ще бъдат построени два пъти повече мощности, отколкото са построени през последните 20 години“, изтъкна той.

Какви са прогнозите за инвестиции в инфраструктура за изкуствен интелект до 2030 г.? Колко още капитали са нужни за AI? Могат ли регулациите в Европа да ограничат монополизирането в технологичния сектор? Какви са приликите и разликите между инвестициите в AI и дотком балона в края на 90-те години на миналия век? Защо половината от съдържанието в света в момента се генерира от изкуствен интелект и какви заплахи носи това?

Вижте целия коментар във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

Всички гости на предаването „В развитие“ можете да гледате тук.