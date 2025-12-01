Може ли робот да влияе на емоциите на домашните любимци

Българска компания може да направи революция на пазара за иновативен AI асистент за домашни любимци с малко роботизирано устройство. Това прогнозира Емил Кирилов, изпълнителен директор на „Зекенг“, в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

„То разпознава емоциите и поведението на животното в реално време, успокоява го при стрес и изпраща данни директно към стопанина и ветеринаря. Проектът, създаден от „Зекенг“, цели да позиционира българската компания на бързо растящия пазар за „умни“ решения в грижата за животни“, уточни мениджърът.

Кирилов описа асистента като малка топка робот с размерите на портокал, която наблюдава поведението на домашните любимци. На база на звук и картина, чрез анализ през алгоритми за изкуствен интелект асистентът може да разпознае нетипично поведение и да вземе решение да го успокои. Това става с говор на стопанина или с ултразвуков сигнал.

Кристиян Михайлов, член на управителния съвет на Професионалната асоциация по роботика, автоматизация и иновации и директор „Маркетинг“ в компанията, обясни, че този продукт осигурява подкрепа за животното, докато стопанинът не е вкъщи, за да разполага с информация какво се случва с домашния любимец.

„Така връзката между двамата е подсигурена, дори когато не са физически на едно място. Отделно, данните, които асистентът събира, могат да се използват като информация за ветеринарите при прегледи“, уточни той.

По думите му името на продукта Karma идва от това, което се получава обратно от емоцията на животното, като продуктът връща информацията.

Кирилов отбеляза, че индустрията за грижи за домашните любимци е много голяма. Пазарът се оценява на 20 млрд. долара с очакване да достигне над 100 милиарда. Михайлов добави, че съществуват други устройства, които наблюдават домашните любимци, но не и по начина на „Зекенг“ като функционалност и заявка.

Направата на продукта е първата стъпка, но след това започва и надпреварата кой ще стигне пръв до световните пазари. Михайлов съобщи, че компанията е отворила рунд за финансиране на стойност 4 млн. лв., който трябва да бъде запълнен до края на годината, за да продължи работата по Karma. За целта е създадено акционерно дружество, което избира компаниите, в които да инвестира, като първата е „Зекенг“. Нейният продукт е символ на прехода на компанията изцяло към продуктова дейност, която е започнала през 2015 г.

„Откакто съм в екипа на „Зекенг“, аз имах желанието да направим няколко продукта, с които да преминем плавно от аутсорсинг компания към изцяло продуктова. За добро или лошо, повечето от тях нямат този пазарен успех, въпреки че са успешни като продукти, защото нямахме ресурс и фокус извън инженерството“, обясни Емил Кирилов.

След като преди години компанията уволнява всичките си клиенти, подписва партньорство с „Шелли“, което позволява съвместна научно-изследователска и развойна дейност и да реализация на продукти чрез канали на „Шелли.“

„„Зекенг“ разработва с „Шелли“, които не са стандартни в тяхното портфолио, различни IoT устройства като специфични сензори, смарт ароматизатор, продукт за оптимизация на фотоволтаични инсталации, както и други полуиндустриални изделия“, съобщи Емил Кирилов и обясни, че компанията получава ноу-хау от „Шелли“ и се възползва се от нейните партньорства в Китай и други места. Освен това, двете компании имат договорно разделение на печалбата, като „Шелли“ покрива разходите си за маркетинг и канали, а „Зекенг“ получава част от нетната печалба.

