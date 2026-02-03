Една година след DeepSeek китайските AI компании се надпреварват да пускат нови модели

Китайските компании ускоряват внедряването на нови модели за изкуствен интелект, тъй като конкуренцията с американските им съперници OpenAI, Anthropic и Google се засилва, пише CNBC.

Преди малко повече от година китайската компания DeepSeek разтърси световните пазари с пускането на чатбот с изкуствен интелект, който подбиваше ChatGPT на OpenAI по отношение на таксите за ползване и производствените разходи, което повдигна въпроси за ефективността на американските технологични ограничения спрямо Китай.

Миналата седмица стартиращата компания Moonshot AI в Пекин представи Kimi K2.5, който според произодителя има възможности за генериране на видео и разполага със способностите на агент, които превъзхождат и трите водещи американски модела за изкуствен интелект. AI агентът се отнася до системи за изкуствен интелект, способни да изпълняват задачи от името на хора. Крайната цел е да се създадат усъвършенствани агенти, които работят автономно с минимално взаимодействие с потребителя.

Актуализацията дойде само три месеца след като Moonshot пусна модела си К2. Няколко часа по-рано гигантът в областта на електронната търговия Alibaba обяви най-новия си генеративен модел за изкуствен интелект, който може да създава текст, изображения или видео въз основа на команди от потребителя. Alibaba съобщи, че нейният Qwen3-Max-Thinking превъзхождал основните му американски конкуренти в широкомащабен тест, наречен „Последният изпит на човечеството“.

Alibaba съобщи, че новият модел може автоматично да избира най-добрия AI инструмент за редица задачи и да използва минали разговори, за да генерира нови отговори по-ефективно, и всичко това с минимални допълнителни разходи.

Седмица по-рано, на 19 януари, Z.ai пусна безплатна версия на новия си модел GLM 4.7. Два дни по-късно компанията ограничи новите абонати да се регистрират за нейния инструмент с изкуствен интелект за кодиране, след като търсенето натовари наличната ѝ изчислителна мощност.

Също миналата седмица търгуваните в Хонконг акции на китайския технологичен гигант Baidu поскъпнаха до най-високото им ниво от близо три години след пускането на найновия му генеративен AI модел Ernie 5.0. Компанията заяви, че актуализацията превъзхожда Gemini-2.5-Pro на Google, но не направи сравнение с най-новия Gemini 3 Pro на Google DeepMind.

Демис Хасабис, главен изпълнителен директор на Google DeepMind, каза пред CNBC този месец, че китайските модели за изкуствен интелект може би изостават само с няколко „месеца“ от тези, разработени в САЩ.

Други начини за конкуриране

Освен пускането на пазара на нови модели, китайските компании насърчават възприемането на местни технологии, като ги правят по-достъпни за нововъзникващите икономики.

За разлика от много водещи модели за изкуствен интелект, разработени в САЩ, тези от Китай са с отворен код, което обикновено позволява безплатен или евтин достъп и възможност за персонализиране на основния код на модела.

„Надеждата е, че страни извън Китай ще използват тези модели, за да гарантират, че голям брой приложения ще бъдат създадени въз основа на тези китайски модели“, казва Алекс Лу, основател на LSY Consulting. „Това е един от начините китайските компании да проникнат на пазара.

Има признаци, че тази тенденция вече се наблюдава. По-рано този месец Microsoft отбеляза, че според някои оценки използването на DeepSeek в Африка е два до четири пъти по-високо в сравнение с други региони.

Прекаленото внимание към бенчмарковете за изкуствен интелект разсейва от действителната стойност на технологията – когато тя е интегрирана в съществуващи екосистеми за игри или развлечения като например тази на Tencent, казва Айвън Су, старши анализатор на фондовия пазар в Morningstar, в бележка.

Китайският технологичен гигант управлява широкоразпространеното приложение за съобщения WeChat, както и други популарни приложения за игри и видео в Китай.

В неделя Tencent съобщи, че ще раздаде парични награди от 1 млрд. юана (140 млн. долара) чрез своя чатбот Yuanbao AI по време на Китайската нова година през февруари. Наградите се раздават по модела на по-ранни кампании с „червени пликове“, които помогнаха на WeChat да се превърне в едно от двете доминиращи приложения за мобилни плащания преди малко повече от десетилетие. Обичайно е семействата да дават пари на роднините си в малки червени пликове по време на празника.

ByteDance и Baidu също правят промоции, свързани с изкуствен интелект, около предстоящия празник в опит да задържат потребителите на своите приложения с изкуствен интелект.

По-рано този месец Alibaba актуализира приложението си Qwen AI, за да насърчи потребителите, които взаимодействат с чатбота, да пазаруват, поръчват храна и плащат, без да напускат приложението благодарение на интеграцията със съществуващите платформи за електронна търговия на компанията като Taobao. Qwen твърди, че има над сто милиона активни потребители месечно.

Интеграцията може да генерира повече приходи за Alibaba, като се има предвид, че колкото повече хора използват Qwen, толкова повече ще използат Taobao и ще пазаруват от него, казва Лу. Това би помогнало да се компенсират разходите за разработване и поддържане на основния модел с изкуствен интелект, допълва той.

Китайските компании се конкурират предимно за потребителски трафик, а не за разработване на най-модерните модели, отбелязва Лу.