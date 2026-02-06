ЕК: Пристрастяващият дизайн на TikTok нарушава законодателството на блока

Платформата TikTok е в нарушение на Акта за цифровите услуги (DSA) на Европейския съюз (ЕС) поради своя предизвикващ пристрастяване дизайн. Това посочва Европейската комисия (ЕК) в предварителни констатации, които са част от производството за разследване на спазването от TikTok на DSA, започнало на 19 февруари 2024 г.

В становището се посочва, че социалната мрежа злоупотребява със законодателството на блока чрез функции като безкрайно превъртане, автоматично възпроизвеждане, насочени известия и силно персонализирана система за препоръчване. Според предварителното разследване на ЕК TikTok не е оценила по подходящ начин как характеристиките, водещи до пристрастяване, биха могли да навредят на физическото и психическото състояние на потребителите, включително малолетните и непълнолетните лица и уязвимите възрастни.

Например, като постоянно „възнаграждават“ потребителите с ново съдържание, някои характеристики на дизайна на платформата подхранват желанието да се продължи превъртането в режим „на автопилот“. Научните изследвания показват, че това може да доведе до натрапчиво поведение и да намали самоконтрола, отбелязват разследващите.

„Освен това в своята оценка TikTok пренебрегна важни показатели за натрапчиво използване на приложението, като например времето, което непълнолетните прекарват в него през нощта, честотата, с която потребителите отварят апликацията, и други показатели“, се посочва в становището на ЕК.

„На този етап Комисията счита, че TikTok трябва да промени основния дизайн на своята услуга. Тези предварителни констатации не предопределят резултата от разследването“, се казва още в него.

TikTok има възможност да упражни правото си на защита по казуса. Платформата може да отговори писмено на предварителните констатации на ЕК, а успоредно с това ще бъдат проведени консултации с Европейския съвет за цифровите услуги.