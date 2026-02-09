Кои са най-често теглените мобилни приложения в Европа?

Светът на мобилните приложения се променя постоянно. Някои от тях набират популярност много бързо, други избледняват в спомените на потребителите или биват преоткривани след периоди извън модата.

Социаланта мрежа Facebook някога беше изключително популярна, но тя вече загуби позиции в много държави. По онова време ChatGPT на OpenAI дори не съществуваше, а днес доминира пазара на мобилни приложения, пише Euronews.

Кои са най-често теглените приложения в Европа в момента? Кои сектори доминират в класациите? Как се различават приходите между приложенията? И колко печелят най-доходоносните апликации в Европа?

Класацията за 2025 г. на най-теглените приложения в Европейския съюз (ЕС) показва водещите потребителски нагласи, като приложенията за подобряване на продуктивността, пазаруване и социални мрежи доминират в топ 20 според оценки на AppFigures.

Най-популярното приложение в блока през 2025 г. е ChatGPT с малко над 64 млн. изтегляния. То е ясен лидер, следвано от Temu с близо 44 млн.

След първите две приложения броят на тегленията спада до около 27 млн. Оттам нататък класацията е много оспорвана, без големи разлики чак до 20-ото място, където Snapchat отчита малко над 16 млн. изтегляния.

На челните места са още Threads (27,3 млн.), TikTok (26,8 млн.), CapCut (25,5 млн.) и Google Gemini (25,2 млн.). WhatsApp (24,4 млн.), Revolut (23,9 млн.), Vinted (23,3 млн.) и Lidl Plus (22,9 млн.) допълват топ 10.

Duolingo, SHEIN, Instagram и Telegram също са отчели над 21 млн. изтегляния.

Klarna, Uber, Microsoft Teams, Canva, Pinterest и Snapchat също попадат в топ 20, с изтегляния между 16,4 и 17,9 млн.

Продуктивност: изкуственият интелект става масов

При разглеждане на категориите приложенията за подобряване на продуктивността се открояват като една от най-силните категории, движени почти изцяло от изкуствения интелект (AI). ChatGPT води с голяма преднина пред всички приложения, а Google Gemini също е в топ 10. Това показва преход на AI инструментите от нишова или професионална употреба към ежедневните навици на потребителите, тъй като европейците все по-често разчитат на изкуствения интелект за работа, обучение и лични задачи.

Пазаруване и обработка на снимки

Приложенията за пазаруване съставляват най-голямата група в топ 20 по изтегляния, като Temu, SHEIN, Vinted и Lidl Plus са сред водещите.

Категорията за снимки и видео също има значима роля. Силното ѝ присъствие отразява нарастващото значение на създаването на съдържание, редактирането и визуалната комуникация, особено за социалните мрежи и малкия бизнес.

Тези данни обаче показват само броя на изтеглянията за 2025 г., а не общия брой потребители за всяко приложение. Броят на активните потребители е съвсем отделна тема.

Изтеглянията не са равни на приходите

Оценките на AppFigures за 2025 г. показват нарастваща разлика между популярност и рентабилност на европейския пазар на приложения. Докато безплатните приложения за продуктивност и пазаруване доминират при изтеглянията, платформите за забавление и тези с абонаментен модел са истинските генератори на приходи.

Класацията по приходи разказва съвсем различна история от тази по изтегляния. TikTok е най-печелившото приложение в ЕС с над 740 млн. евро прогнозни приходи, въпреки че е четвърто по изтегляния.

ChatGPT заема второ място по приходи (448 млн. евро), което показва, че AI абонаментите успешно превръщат потребителите в плащащи клиенти в голям мащаб.

Приложенията за запознанства печелят, но не водят по изтегляния

Tinder е на трето място в класацията по приходи с 429 млн. евро, което показва трайната сила на приложенията за запознанства в монетизацията, дори без да присъстват сред топ 20 по изтегляния.

И не става дума само за Tinder. В топ 20 по приходи попадат още Bumble (14-то място със 125 млн. евро) и Badoo Dating (20-то място със 81 млн. евро). Нито едно от тях не е в топ 20 по изтегляния.

Приложенията, изградени около абонаменти, премиум функции и дигитално съдържание, доминират по приходи. Стрийминг платформи като Disney+ (351 млн. евро) и Amazon Prime Video (323 млн. евро), както и услуги като Google One (283 млн. евро) и YouTube (243 млн. евро), отразяват този модел.

„Факторите зад разходите в най-печелившите приложения в ЕС показват много по-разнообразна картина в сравнение с преди няколко години, когато по-голямата част от разходите извън мобилните игри отиваха за развлекателни и приложения за запознанства като Disney+, Spotify, Tinder и Hulu“, казва Ранди Нелсън, ръководител на пазарните анализи в AppFigures.

Как се различават водещите приложения по държави?

Водещите приложения ясно се различават по държави. Данните за Обединеното кралство, Турция и ЕС показват това. Докато глобалните приложения са сред водещите навсякъде, някои местни апликации също се появяват в класациите.

Сравнение на оценките за 2025 г. показва, че макар Обединеното кралство като цяло да следва тенденциите в ЕС, местните услуги, приложенията на публичния сектор и националните финансови платформи са по-популярни, отколкото в континентална Европа. Така например GOV.UK ID Check и HMRC са сред най-теглените приложения в страната. Британският пазар също показва по-силно присъствие на местни финансови и търговски марки като Monzo и Tesco.

Microsoft Authenticator също присъства в топ 20 в страната, което показва нарастващата роля на сигурността и дигиталната идентичност в работния живот.

Класациите за приложенията в Турция през 2025 г. изглеждат много по-различно от тези в ЕС или Обединеното кралство. Местните платформи и държавно подкрепените дигитални услуги играят много по-голяма роля. Държавни приложения като e-Devlet Kapısı и e-Nabız се нареждат редом с телекомуникационни и банкови приложения, включително Turkcell, Türk Telekom и Garanti BBVA Mobile. Това показва колко дълбоко са интегрирани публичните услуги и ежедневните комунални функции в мобилната употреба.

Местни платформи за електронна търговия и обяви като Trendyol и sahibinden също заемат водещи позиции, което показва силно предпочитание към националните пазари пред трансграничните алтернативи.

По отношение на приходите, местни стрийминг и социални приложения, включително Tabii, TOD Türkiye и Azar, подчертават значението на регионално специфично съдържание и културно адаптирани платформи в турската икономика.

Какво включват тези данни?

Данните за приходите отразяват общите потребителски разходи преди Apple и Google да удържат своите такси за платформите. Това означава, че числата са приблизително с 30% по-високи от реалните приходи, които разработчиците получават.

Оценките се фокусират върху разходи в рамките на приложенията, като абонаменти и дигитално съдържание. Те не включват плащания за физически стоки или услуги, като пътувания с Uber или покупки от Amazon, въпреки че някои покупки в приложението, като видео наеми или абонаменти, все пак се отчитат.