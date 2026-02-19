САЩ готвят онлайн портал за заобикаляне на забраните за съдържание в Европа и другаде

Държавният департамент на САЩ разработва онлайн портал, който ще позволи на хората в Европа и другаде да виждат съдържание, забранено от техните правителства, включително предполагаема реч на омраза и терористична пропаганда. Вашингтон разглежда хода като начин за противодействие на цензурата, съобщава Ройтерс, позовавайки се на трима запознати с плана източници.

Сайтът ще бъде хостван на „freedom.gov“, казват източниците. Един от тях твърди, че официални лица са обсъждали включването на функция за виртуална частна мрежа (VPN), за да изглежда, че трафикът на потребителите произхожда от САЩ, и добавя, че активността на потребителите на сайта няма да бъде проследявана.

Ръководен от заместник-държавния секретар по публичната дипломация Сара Роджърс, проектът е трябвало да бъде представен на Конференцията по сигурността в Мюнхен миналата седмица, но е бил отложен, казват източниците.

Ройтерс не е успяла да установи защо стартирането не се е състояло, но някои представители на Държавния департамент, включително адвокати, са изразили опасения относно плана, казват двама от източниците, без да дават подробности за тревогите.

Проектът може да напрегне още повече отношенията между администрацията на президента Доналд Тръмп и традиционните съюзници на САЩ в Европа, които вече са обтегнати заради спорове около търговията, войната на Русия в Украйна и натиска на Тръмп да установи контрол над Гренландия.

Порталът може също така да постави Вашингтон в непривичната позиция да изглежда, че насърчава гражданите да нарушават местните закони.

В изявление пред Ройтерс говорител на Държавния департамент е заявил, че американското правителство няма програма за заобикаляне на цензурата конкретно за Европа, но добавя: „Свободата онлайн обаче е приоритет за Държавния департамент и това включва разпространението на технологии за защита на личния живот и заобикаляне на цензурата като VPN“.

Говорителят отрече да е имало забавяне на каквото и да е обявяване и заяви, че е невярно, че адвокати на Държавния департамент са изразявали опасения.

Администрацията на Тръмп превърна свободата на словото, и по-специално това, което тя смята за потискане на консервативните гласове в интернет, във фокус на външната си политика, включително в Европа и Бразилия.

Подходът на Европа към свободата на словото се различава от този на САЩ, където Конституцията защитава практически всяко изразяване. Ограниченията на ЕС произтичат от усилията за борба с всяко възраждане на екстремистката пропаганда, която подхранваше нацизма, включително омраза към евреите, чужденците и малцинствата.

Американски официални лица осъждат политиките на ЕС, които според тях потискат десните политици, включително в Румъния, Германия и Франция, и твърдят, че правила като Закона за цифровите услуги на ЕС и Закона за онлайн безопасността на Великобритания ограничават свободата на словото.

Делегацията на ЕС във Вашингтон, която действа като посолство на блока от 27 страни, не е отговорила веднага на искането за коментар относно плана на САЩ.

В правилата, които засягат най-силно социалните медии и големите платформи като Facebook на Meta и X, ЕС ограничава достъпността – а в някои случаи изисква бързото премахване – на съдържание, класифицирано като незаконна реч на омраза, терористична пропаганда или вредна дезинформация съгласно група правила, закони и решения от 2008 г. насам.