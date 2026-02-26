Акциите на Salesforce поевтиняха след прогноза за годишни приходи под очакванията

Salesforce прогнозира приходи за фискалната 2027 година под очакванията на Wall Street в сряда, сигнализирайки слаби разходи за бизнес софтуер, докато компанията инвестира значително в платформата си с изкуствен интелект, за да стимулира търсенето, съобщава Ройтерс.

Акциите на компанията, базирана в Сан Франциско, поевтиняха с над 5% в удължената търговия, губейки общо над 28% от стойността си през тази година.

Компанията очаква годишни приходи в диапазона от 45,80 млрд. до 46,20 млрд. долара, като средната стойност е малко под прогнозата от 46,06 млрд. долара съгласно данни, събрани от LSEG.

Прогнозата показва, че търсенето на софтуер от бизнеса остава под натиска на глобалната икономическа несигурност, тъй като компаниите съкращават бюджетите си за технологии, избирайки да се фокусират върху основните разходи и намаляване на излишните.

Докато Salesforce инвестира милиарди в машинно обучение, инвеститорите се притесняват, че разработването на нови технологии от стартъпи може да наруши традиционните софтуерни операции.

„На фона на опасенията, че изкуственият интелект ще измести софтуера като услуга, Salesforce трябва да покаже, че продължава да превръща ранното развитие на изкуствения интелект в по-широко приложение в компаниите“, заяви Ребека Уетман, главен изпълнителен директор на анализаторската фирма Valoir.

За да укрепи пазарната си позиция, Salesforce трябва да покаже как клиентите преминават от пилотни проекти към мащабно производство на AI агенти, добавя Уетман.

Доставчикът на облачен софтуер повиши прогнозата си за приходите за 2030 г. до 63 млрд. долара спрямо прогнозата от октомври за над 60 млрд. долара, посочвайки агентния AI като катализатор за растежа.

Тя обяви и програма за обратно изкупуване на акции на стойност 50 млрд. долара.

Salesforce очаква приходи за първото тримесечие в диапазона от 11,03 до 11,08 млрд. долара, докато анализаторите прогнозират 10,99 млрд. долара.

Компанията отчете приходи от 11,20 млрд. долара за четвъртото тримесечие, приключило на 31 януари, което е малко над прогнозата от 11,18 млрд. долара.