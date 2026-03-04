Шведски и британски фирми са кандидати да управляват технологичен фонд за 5 млрд. евро

Планираният фонд на Европейския съюз за финансиране на компании, които работят по квантови изчисления, изкуствен интелект и други сфери на дълбоките технологии, избра компании за управление от Франция, Швеция и Великобритания, предава Boomberg.

Очаква се ЕС да избере външен фонд мениджър за планирания си Scaleup Europe Fund на стойност 5 млрд. евро през април сред шведските компании EQT и Northzone, френската Eurazeo и Atomico и Vitruvian Partners във Великобритания, според запознати с въпроса източници, пожелали да останат анонимни, тъй като информацията не е публична.

Говорител на Eurazeo потвърди, че компанията е била сред избраните. Говорители на Atomico и EQT са отказали коментар. Northzone, Vitruvian и Европейската комисия за момента не са отговорили на молби за коментар.

Европа до голяма степен е наблюдател, докато американски и китайски компании доминират в модерните технологии. ЕС иска да насърчи собствени местни алтернативи, тъй като връзките с Пекин и Вашингтон стават по-обтегнати.

Европейската комисия ще бъде инвеститор основател в проекта заедно с частни инвеститори и пенсионни фондове. В крайна сметка фондът се надява да набере 25 млрд. евро, заяви говорител на Комисията миналата година.

Германският застрахователен гигант Allianz подписа писмо за намерение с ангажимента да се превърне в инвеститор основател, съобщи компанията в изявление до Bloomberg.

Европейската комисия е избрала също Wallenberg Investments, Европейската инвестиционна банка, Датският държавен фонд EIFO, испанските Criteria Caixa и Novo Holdings да се присъединят като ключови инвеститори.

Публично-частният фонд ще се съсредоточи върху стратегичеси технологии, включително роботика, модерни материали, чиста енергия и биотехнологични компании, които набират над 100 млн. евро. Компаниите, които получат финансиране, ще трябва да запазят централата и основните си дейности в Европа.

Старият континент и Великобритания не успяват да спрат някои от най-обещаващите си технологични компании да продават на чуждестранни купувачи или да се преместят в САЩ. Advanced Micro Devices прие да купи финландската лаботаротия за изкуствен интелект Silo AI за 665 млн. долара през 2024 г., а базираният във Великобритания стартъп в областта на квантовите изчисления Oxford Ionics беше придобит от IonQ Inc. за 1 млрд. долара миналата година.

Други, включително компанията за стрийминг на музика Spotify Technology и производителят на чипове Arm Holdings, направиха първичното си листване на акции в САЩ с цел достъп до по-дълбоки капиталови ресурси и по-голям пазар.

Основателите отдавна се оплакват от липса на финансиране за разрастване в Европа, поради което те не успяват да наберат капитал в критичен момент за растежа им.