Антимонополните органи на ЕС проучват „цялата“ AI дейност на Big Tech

Влиянието на големите технологични компании върху цялата верига от технологии с изкуствен интелект е под наблюдение за евентуални нарушения на конкуренцията, посочва еврокомисарят по конкуренцията Тереса Рибера.

Тя предупреди за това как компаниите могат да „укрепят корпоративната си власт“ на AI пазарите, докато регулаторните органи разследват предполагаемите рискове, породени от гиганти като Nvidia и Meta Platforms, предава Bloomberg.

„Проучваме цялата AI верига“, заяви Рибера на Международната конференция по конкуренция в Берлин в четвъртък, имайки предвид набора от технологии и услуги, които стоят в основата на AI системите. Тя каза, че фокусът не е само върху крайните приложения, „но и върху основните модели, които ги захранват, данните, върху които са обучени моделите, и облачната инфраструктура и енергийните източници, които стоят в основата им“.

Официалните лица вече се фокусират върху потенциални пречки като доминиращата позиция на Nvidia на пазара на графични процесори, което допълвайки наблюдението от страна на френския антимонополен регулатор. Графичните процесори се превърнаха в един от най-дефицитните ресурси в технологичния свят, като доставчиците на облачни изчислителни услуги се конкурират помежду си, за да получат достъп до тях.

Високооценяваните процесори H100 на Nvidia са ѝ помогнали да спечели пазарен дял от над 80%, според оценки, изпреварвайки конкурентите Intel и Advanced Micro Devices.

Ако в бъдеще бъде започнато официално антитръстово разследване от ЕС, обвинените в нарушения компании ще рискуват да им бъдат наложени изисквания за промяна на бизнес практиките им и солени глоби.

В момента по отношение на AI пазарите надзорните органи на Комисията разследват действията на Meta да блокира достъпа на конкурентни AI чатботове до WhatsApp. По-рано тази година Комисията предупреди, че поведението на Meta „рискува да попречи на конкурентите да навлязат или да се разширят на бързо растящия пазар на асистенти с изкуствен интелект“.

Рибера заяви в четвъртък, че неотдавнашното предложение на Meta да започне да налага такса, вместо да налага пълна забрана, се оценява внимателно от екипа ѝ, който скоро ще вземе решение дали е необходимо да се намеси допълнително.