Meta се подготвя да съкрати около 20% от персонала си

Meta Platforms Inc подготвя нов кръг от мащабни съкращения, които биха могли да доведат до свиване на работната ѝ сила с 20% или повече, според публикация на Ройтерс.

Гигантът в социалните медии се стреми да компенсира огромния план за капиталови разходи на стойност 600 млрд. долара за инфраструктура, свързана с изкуствен интелект (AI), до 2028 г., като използва вътрешни мерки за ефективност, подпомогнати от технологията.

След публикуването на информацията цената на акциите на Meta се повиши леко в следборсовата търговия, тъй като инвеститорите преценяват цената на амбициите на Марк Зукърбърг за „суперинтелект“ спрямо обещанието за по-стройна и по-автоматизирана корпоративна структура.

Планираните съкращения могат да засегнат приблизително 16 хил. служители на групата, според подадени през декември данни. Това е най-агресивното преструктуриране на компанията от 2023 г. насам.

Meta се ангажира да похарчи стотици милиарди за центрове за данни и нашумели придобивания, включително неотдавнашното закупуване на платформата за AI агенти Moltbook и дял в китайския стартъп Manus за 2 млрд. долара.

Анализатори от Bernstein отбелязват, че има „дъно на разочарование“ по отношение на приемането на AI от потребителите, особено след като се твърди, че най-новият модел на Meta – Avocado, изостава от очакванията за производителност след прекратеното пускане на неговата версия Behemoth Llama 4.

Преструктурирането на Meta отразява по-широка промяна в работната сила, насочена към „AI на първо място“, в компаниите от групата на т.нар. Великолепна седморкаи по-широкия технологичен сектор. По-рано тази година Amazon.com Inc съкрати 16 хил. работни места. Block Inc намали персонала си с близо 50% заради нарастващата способност на инструментите с AI да заменят големи човешки екипи.

Зукърбърг отбеляза през януари, че проекти, които някога са изисквали цели отдели, сега се „изпълняват от един-единствен много талантлив човек“.

Анализаторите на ING предполагат, че макар съкращенията на работни места да защитават маржовете в краткосрочен план, пазарът остава свръхфокусиран върху това дали тези инвестициите в изкуствен интелект в крайна сметка ще доведат до осезаем ръст на приходите.

Докато Meta се подготвя за тази последна организационна реформа, непосредственият фокус на пазарите е върху ефективността, продиктувана от AI, и въздействието върху краткосрочните маржове.

Инвеститорите остават свръхчувствителни към всякакви коментари от Менло Парк относно препятствията пред развитието на модела Avocado. Компанията се опитва да докаже, че агресивната ѝ капиталова стратегия ще се отплати на фона на конкуренцията.