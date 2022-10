tbi: В България има двоен ръст на покупките „Купи сега, плати по-късно“ през последната година

Пазарът на алтернативните методи за финансиране набира все по-голяма популярност, казва Надежда Коцинова

Г-жо Коцинова, методът „Купи сега, плати по-късно“ се наложи на западните пазари, сравнително отскоро е и в България. Какви са впечатленията в tbi от него над година след въвеждането му? Какво показва тенденцията?

Пазарът на алтернативните методи за финансиране набира все по-голям интерес и популярност, а възможността клиентите да закупят сега желаните покупки и да платят по-късно без оскъпяване позволява на търговците да реализират повече продажби.

Данните ни за България през последната година показват двоен ръст на покупките, финансирани с решението ни „Купи сега, плати по-късно“, а броят на партньорите, които го имплементират, нараства непрекъснато.

Продуктът доказано помага както на търговците, които достигат до повече клиенти и реализирани продажби, така и на самите потребители, които бързо, лесно и изцяло дигитално закупуват необходимите продукти, без да се притесняват за месечния си бюджет.

Надежда Коцинова Снимка: tbi Надежда Коцинова се присъединява към tbi през 2018 г. и в момента оглавява екипа, фокусиран върху развитието на партньорската мрежа на банката, имплементираща модел за финансиране на покупки, чрез който търговците могат да достигнат до по-голям брой потребители и да увеличат продажбите си, а техните клиенти да реализират покупките си днес и да ги заплатят по-късно. Кариерният ù път започва в сферата на телекомуникациите през 2001 г., където успешно развива своите умения в търговските отдели на два от най-големите телекоми у нас.

На Запад обаче се надигат призиви за по-сериозна регулация на този подсектор. Какво е мнението Ви в това направление?

- Този тип финансиране на покупки не е непознат за България и като всеки друг банков продукт е стриктно регулиран от закона. Като банкова институция всяко решение, което предлагаме на своите клиенти, подлежи на засилен контрол, за да предоставим необходимата сигурност на своите клиенти. Такъв тип допълнителни регулации бихме могли да очакваме във финтех сектора, където регулациите все още не са толкова стриктни като в банковия.

Вие отговаряте за развитието на партньорската мрежа на tbi. В кои индустрии Ви е по-лесно да привлечете партньори, как ги привличате?

- Нашият опит в областта на финансирането на покупки ни позиционира като наложен и доверен партньор за хиляди търговци, както и разпознаваем бранд за българските потребители.

Забелязваме особено засилено търсене на алтернативния платежен метод „Купи сега, плати по-късно“ в индустрии като електроника, ИТ, мебели, автомобили, спорт и редица други. През последната година успяхме да навлезем и в нови такива като мода, медицина, дентални и козметични услуги, бижута и аксесоари.

Не бих казала, че изпитваме затруднения с привличането на партньори, а по-скоро в определени индустрии се изисква промяна на потребителското поведение и осъзнаване, че всяка стока или услуга може да бъде заплатена на части, за да не бъде натоварван бюджетът на домакинството. Това е процес, който отнема време и усилия както от наша страна, така и от тази на партньора, но вече имаме не един успех в тази посока.

tbi Снимка: tbi tbi е банка със силен фокус върху нуждите на клиентите и малките и средни предприятия, основана в България и с дейности в Румъния, Гърция, Германия и Литва. Банката е лидер в „Купи сега, плати по-късно“ (BNPL) сегмента в региона на Югоизточна Европа, предлагайки финансиране и допълнителни внедрени услуги чрез широка мрежа от phygital канали и платформи. Силната насоченост към клиента и неговите нужди нарежда tbi сред най-рентабилните и ефективни български банки в продължение на години.

Защо tbi подкрепя събитието Tech of Tomorrow на Investor.bg?

- Като дигитална банка, в tbi силно вярваме, че бъдещето е в иновациите и подкрепяме тяхното развитие във всяка една сфера, която може да улесни ежедневието на българския потребител. В събитието Tech of Tomorrow видяхме една чудесна платформа за допълнителното стимулиране на такива идеи и сцена, на която смятам, че има много какво да споделим, но също така и много какво да чуем и да обменим знания и опит с останалите участници.

Надежда Коцинова ще участва в новото издание на специализираната конференция Tech of Tomorrow, която водещият икономически сайт Investor.bg организира.

