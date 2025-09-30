IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Зеленски: Положението в Запорожката АЕЦ е критично

Руски обстрел възпрепятства усилията да се възстанови външното електроснабдяване на съоръжението

22:57 | 30.09.25 г.
Снимка: Bloomberg L.P.
Положението в превзетата от Русия Запорожка атомна електроцентрала е вече критично, тъй като руски обстрел възпрепятства усилията да се възстанови външното електроснабдяване на съоръжението. Това заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски, предаде БТА, позовавайки се на Ройтерс.

Той заяви във вечерното си видеообръщение, че един от генераторите на дизелово гориво, които осигуряват ток при срив в електричеството, вече не работи. Външните електропреносни линии бяха прекъснати преди седем дни.

"Това е седмият ден. Никога досега не е имало такава извънредна ситуация в Запорожката атомна електроцентрала. Положението е критично. Руският обстрел отряза централата от електропреносната мрежа", каза украинският държавен глава.

"Разполагаме и с информация, че един дизелов генератор е спрял да работи", добави Зеленски.

Последна актуализация: 22:58 | 30.09.25 г.
войната в украйна
