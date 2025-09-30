Зеленски: Положението в Запорожката АЕЦ е критично

Положението в превзетата от Русия Запорожка атомна електроцентрала е вече критично, тъй като руски обстрел възпрепятства усилията да се възстанови външното електроснабдяване на съоръжението. Това заяви президентът на Украйна Володимир Зеленски, предаде БТА, позовавайки се на Ройтерс.

Той заяви във вечерното си видеообръщение, че един от генераторите на дизелово гориво, които осигуряват ток при срив в електричеството, вече не работи. Външните електропреносни линии бяха прекъснати преди седем дни.

"Това е седмият ден. Никога досега не е имало такава извънредна ситуация в Запорожката атомна електроцентрала. Положението е критично. Руският обстрел отряза централата от електропреносната мрежа", каза украинският държавен глава.

"Разполагаме и с информация, че един дизелов генератор е спрял да работи", добави Зеленски.