Русия е атакувала Украйна с над 400 дрона през деня

Подразделения на украинските ВВС са свалили или неутрализирали 388 от тях в северната, южната, централната и западната част на страната

18:42 | 01.05.26 г.
Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Русия е атакувала Украйна с над 400 безпилотни летателни апарата в рамките на дневна въздушна атака, като най-малко 10 души в западния украински град Тернопол и един човек в централната Виницка област са ранени, предаде БТА, позовавайки се на Ройтерс и официални украински представители.

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че Русия е атакувала страната с 409 дрона между 8:00 и 15:30 ч. местно време днес (също и българско). Подразделения на украинските ВВС са свалили или неутрализирали 388 от тях в северната, южната, централната и западната част на страната, се посочва в съобщението.

Военновъздушните сили на Украйна информираха, че през изминалата нощ руските сили са изпратили 210 дрона срещу Украйна.

Десет души бяха ранени в град Тернопол, който се намира на около 150-200 км от полската граница. Атаката порази промишлени и инфраструктурни съоръжения там, съобщи кметът на града.

Над централната Черкаска област бяха свалени 19 дрона, съобщи областната управа, като оповести щети по детска градина, училище, седем частни имота и електропровод.

Една жена беше ранена във Виницка област, съобщи ръководителят на администрацията. При атаката е била разрушена една сграда там.

По-рано беше съобщено, че двама души са пострадали в резултат на нощната масирана атака с дронове в южния град Одеса, а друга дневна атака в областта повреди покрива на търговски център и предизвика пожар, съобщи областната военна администрация.

Междувременно украински дронове удариха руското черноморско пристанище Туапсе - за четвърти път в рамките на 16 дни - докато руските власти се опитват да овладеят разрастващо се екологично бедствие, причинено от токсични облаци черен дим и петролни разливи в Черно море след украинските атаки.

Последна актуализация: 18:42 | 01.05.26 г.
гъбко
преди 2 часа
рассийските терористи продължават с военните преступления ... !!
