Призракът на държавния контрол плаши отбранителния сектор в САЩ

Акциите на изпълнителите на военни договори за американското правителство получиха подкрепа от пазара след намеци, че Вашингтон може да поеме собствеността върху някои от тях въпреки предупрежденията за възможен конфликт на интереси, пише Bloomberg в материал.

Това стана след коментари на министъра на търговията Хауърд Лутник, според когото „има чудовищна дискусия около отбраната“. В изказване за CNBC, цитирано от Bloomberg, той даде за пример гигантът в сектора Lockheed Martin, като заяви, че 97% от приходите на компанията са от федерални договори. „Те на практика са подразделение на американското правителство“, допълни той.

Лутник обаче не е съвсем точен – Lockheed дължи на американското правителство 73% от продажбите си през 2024 г. – но въпреки това посоката е зададена. Коментарът му предлага известна информация за това накъде администрацията на президента Доналд Тръмп може би се е насочила след серия идеи за интервенции като поемането на 10% дял в Intel и 15% дял от приходите от продажби на някои чипове за Китай на Nvidia.

Индексът на компаниите в сектора на отбраната и космическата дейност S&P Composite 1500 Aerospace & Defense Index напредна с над 2% във вторник, а акциите на Lockheed, General Dynamics и Northrop Grumman прибавиха към цената си съответно 1,7%, 0,7% и 1,1%.

Анализатори обаче побързаха да повдигнат въпроса за законността, като дори се появиха намеци за социализъм.

Сред другите притеснения е и това дали притежаването на дял в подизпълнителите ще се отрази на многомилиардната конкуренция за договорите на Пентагона и дали администрацията ще се опита да предотврати потенциални конфликти като има дялове в няколко компании.

„Едно е правителството да спаси компания, която е от ключово значение за националната сигурност, ако има риск“, коментира Тод Харисън от Американския институт за предприемачество, фокусиран върху отбраната. „Напълно различно е правителството да вземе капиталов дял в напълно здрава компания. Не е ясно защо администрацията смята, че това е необходимо и каква законова власт има да направи такова нещо“, допълва той.

Попитан по-късно във вторник за амбициите да се придобие дял в частни компании, Лутник заяви, че такъв ход не би се равнявал на социализъм. Впоследствие от Белия дом заявиха, че Тръмп търси начини да „гарантира нашата национална и икономическа сигурност, докато осигурява и най-добрата сделка“ за данъкоплатците.

„Администрацията ще продължи да проучва други сделки, които гарантират, че данъкоплатците жънат ползите от направените инвестиции с техните пари от федералното правителство“, заяви говорителят Къш Десай.

Една потенциална сделка би наподобявала решението на Пентагона да придобие дял за 400 млн. долара в MP Materials Corp. и ще е безпрецедентна употреба на Закона за производство в отбраната, коментира Бека Уосър от Bloomberg Economics.

В случая с МР стратегията на министерството на отбраната изглежда цели намаляването на зависимостта от Китай за редкоземни елементи – нещо, което Пекин се опитва да използва в отговор на търговската война на Тръмп.

Но причината да се иска дял в Lockheed не е толкова ясна, като се има предвид, че така се рискува конкурентоспособността в една индустрия, която така или иначе е критикувана за прекомерната си консолидация през последните десетилетия.

„Инвестициите в ценни книжа може да създадат абсолютен конфликт на интереси“, предупреждава в бележка до клиентите анализаторът на Jefferies Шейла Каяоглу.

В миналото правителството се е намесвало в подкрепа на ключови индустрии, когато пазарите са били прекършени или в подкрепа на начинание, зад което частният сектор не е склонен да застане.

И двата случая не важат за Lockheed.

„Не разбираме логиката зад такъв ход“, посочва Браян Калан, анализатор в сферата на отбраната към Capital Alpha Partners. По думите му компанията има предостатъчно заделен капитал и кредитният ѝ рейтинг е привлекателен.

Въпреки това Lockheed си има своите проблеми през последните месеци. Компанията хвана инвеститорите със свален гард през юли, когато обяви загуба от 1,6 млрд. долара за второто тримесечие на фона на критики срещу изтребителите F-35 за превишени разходи и забавяния на доставките. Работата на двигателите на дългосрочния ѝ растеж също не е гарантирана, след като Lockheed загуби няколко апетитни договора, включително от Boeing.

Поемайки дялове в подизпълнители в отбраната, Пентагонът рискува да наклони везните така, че да обезсърчи конкуренцията, да подхрани самодоволството, да забави процеса на взимане на решения и да принуди разработването на продукти да влезе в идеологическа програма, предупреждава Ричард Абулафиа, анализатор и управляващ директор на AeroDynamic Advisory.