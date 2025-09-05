САЩ са информирали Европа за съкращения на военната помощ

Министерството на отбраната на САЩ е информирало европейски страни миналата седмица, че военната помощ по програмата „Раздел 333“ ще бъде сведена до нула от следващата фискална година, съобщи представител на литовското министерство на отбраната, цитиран от Ройтерс.

Двама източници, запознати с въпроса, заявиха в четвъртък, че САЩ ще спрат част от помощта в областта на сигурността за европейските страни близо до границата с Русия, което предизвика притеснение сред ключови получатели на помощта като Литва, Естония и Латвия, бивши съветски републики, които вече са в НАТО и Европейския съюз.

Директорът по политиките в Министерството на отбраната на Литва Вайдотас Урбелис заяви пред репортери във Вилнюс, че миналата седмица Министерството на отбраната на САЩ е уведомило европейските страни, че програмата „Раздел 333“ „ще бъде сведена до нула за всички европейски страни“ от следващата финансова година.

Раздел 333 е орган, в рамките на който САЩ предоставят обучение и оборудване, за да подобрят сигурността на партньорски страни.

Съкращенията на помощта, които трябва да бъдат потвърдени от Конгреса, не засягат разполагането на американски войски, нито подкрепата чрез отделна американска програма, наречена „Чуждестранно военно финансиране“, която се администрира от Държавния департамент на САЩ, каза той.

Литва е предложила да поеме част от финансирането на отделна програма за подкрепа „Балтийска инициатива за сигурност“, която е насочена към трите балтийски страни и също е подложена на преглед от Министерството на отбраната на САЩ, каза Урбелис.

Важен сигнал

Военната помощ от САЩ „беше много важен политически сигнал за подкрепата на страната“, заяви говорителка на естонското министерство на отбраната в имейл до Ройтерс, в който нито потвърди, нито отрече информацията.

„Помощта за сигурността на балтийските страни досега беше силно подкрепяна програма. Тя ни позволи, наред с всичко останало, да ускорим развитието на критични способности и да изберем оборудване от САЩ“, допълни тя.

Балтийските страни планират да вложат близо 6,3 млрд. евро през 2025 г., което е около 3%-4% от техния брутен вътрешен продукт (БВП), почти три пъти повече, отколкото преди руското нашествие в Украйна през 2022 г.

И трите държави очакват да увеличат разходите за отбрана до над 5% от БВП през следващата година.

Литва е получила финансиране в размер на 200,3 млн. долара по Раздел 333 за финансовите години от 2018 до 2022 г., а Латвия и Естония – общо 360,2 млн. долара през финансовите години от 2018 до 2021 г., сочат данни на Държавния департамент на САЩ.

Говорителят на естонското министерство на отбраната намекна, че финансирането може да продължи. „Сегашната администрация има намерение да намали значително чуждестранната помощ, но окончатеното разпределение на сумите ще бъде определено... между администрацията и Конгреса“, каза говорителят.