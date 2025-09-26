Държави от ЕС се споразумяха за спешна необходимост от „стена срещу дронове“

Няколко държави-членки на Европейския съюз (ЕС), сред които и България, се споразумяха за спешната необходимост от създаване на „стена срещу дронове“, след като нарушения на въздушното пространство от Русия разтревожиха източните членки, предаде БГНЕС.

Фокусът върху заплахата се засили през тази седмица, след като неизвестни дронове принудиха Дания да затвори някои от летищата си.

Комисарят по отбраната на ЕС Андрюс Кубилиус проведе онлайн разговори с министрите от България, Дания, Естония, Финландия, Латвия, Литва, Полша, Румъния и Словакия.

Украйна, която е разработила набор от способности за откриване и сваляне на руски дронове по-евтино, също участва в дискусиите.

„Повтарящите се нарушения на нашето въздушно пространство са неприемливи. Посланието е ясно: Русия тества ЕС и НАТО. И нашият отговор трябва да бъде твърд, обединен и незабавен“, каза Кубилиус на пресконференция в Хелзинки след разговорите.

„На днешната среща се съгласихме да преминем от концепция към конкретни действия“, добави той.

Еврокомисарят заяви, че министрите подкрепят широк план за укрепване на източната отбрана на ЕС и посочи, че „незабавният приоритет“ трябва да бъде „стена срещу дронове, с усъвършенствани възможности за откриване, проследяване и прихващане“.

Министърът на отбраната на Украйна Денис Шмигал каза, че страната му е „готова да участва“ в проекта.

„Стената срещу дронове ще създаде принципно нова отбранителна екосистема в Европа, част от която Украйна е готова да бъде“, написа Шмигал в социалните мрежи.

Според служители на ЕС първоначалният фокус ще бъде създаване на мрежа от сензори за по-добро откриване на всякакви нарушения.

Целта е първият етап да бъде готов в рамките на една година, но изграждането на способности за прихващане на дроновете ще отнеме повече време.

Председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен направи първото си обръщение за „стената срещу дронове“ в ключова реч по-рано този месец, няколко часа след като НАТО свали руски дронове в Полша.

Реакцията на НАТО на руската инвазия с дронове в Полша показа пропуските в арсенала на алианса за справяне с тази заплаха.

НАТО беше принуден да използва висококласни изтребители, стреляйки скъпи ракети, за да свали няколко евтини руски дрона. Алиансът побърза да изпрати допълнителна техника към източния си фланг след инцидента, но все още липсват евтини решения като тези, използвани от Украйна.

Предложението за „стена срещу дронове“ е част от по-широките усилия на Европа да укрепи отбраната си пред заплахата от Русия.

Кубилиус заяви, че програмата трябва да бъде един от новите водещи отбранителни проекти на блока.

Лидерите на ЕС ще обсъдят тази отбранителна инициатива, както и потенциални нови проекти, на среща в Копенхаген следващата седмица.