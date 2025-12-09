Конгресът блокира възможността САЩ да изтеглят войските си от Европа

През уикенда представители на Сената и Камарата на представителите от двете партии се споразумяха за нов закон за националната сигурност, пише Fox News. Текстовете, които сега се придвижват напред, блокират възможността на Пентагона да изтегля войници от Европа и Южна Корея.

Според договореното американският контингент не може да пада под 76 хил. войници, а в Южна Корея - под 28,5 хил. САЩ ще продължават да държат и поста на главнокомандващ силите на НАТО в Европа - традиционно заеман от американски генерал. Преди дни Ройтерс съобщи, базирайки се на свои източници, че американски представители настояват позицията да бъде заета от европеец от 2027 година.

Промяна може да дойде, ако администрацията в Белия дом даде убедителни доказателства на Конгреса, че тя няма да наруши интересите на САЩ и НАТО.

Новият закон идва в момент, когато основните съюзници на САЩ в Европа вече са разколебани относно позициите на САЩ. В последната си визия относно националната сигурност на Белия дом бяха вписани остри критики към Европейския съюз и Европа като цяло. Старият континент за първи път беше посочен като заплаха за интересите на САЩ.

В Русия пък приветстваха тази промяна и съобщиха, че интересите им по отношение на Европа съвпадат с тези на САЩ.

Радио "Свободна Европа" пише в коментар, че двата документа, отнасящи се до националната сигурност, реално отразяват съвсем различни гледни точки на външната политика. Единият критикува ЕС и говори за "стратегическа стабилност" с Русия, а другият - осъжда руската агресия и настоява за запазване на ангажиментите, включително и военните, към Прибалтийските страни.

Това положение обаче вероятно дава още повече поводи за съюзниците да се съмняват в готовността на САЩ да им помогнат при криза.