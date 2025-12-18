Израел и Германия подписаха договор за 3,1 млрд. долара за разширяване на системата Arrow

Израел и Германия подписаха договор на стойност 3,1 млрд. долара за разширяване на системата за противоракетна отбрана Arrow-3, произвеждана от Israel Aerospace Industries, съобщи израелското министерство на отбраната, цитирано от Ройтерс.

Германия закупи за първи път системата Arrow през 2023 г., тъй като счита ракетите със среден обсег на Русия за основна заплаха за населението и критичната инфраструктура на страната.

„Двете споразумения заедно възлизат на около 6,7 млрд. долара, което представлява най-голямата сделка за износ на отбранителна техника в историята на Израел“, съобщи министерството.

През декември Германия стана първата европейска страна, която разположи системата за противовъздушна отбрана Arrow, създадена, за да прехваща балистични ракети със среден обсег като руската „Орешник“ в опит да противодейства на нарастващата заплаха от Москва.

Системата, разработена от IAI в сътрудничество с Агенцията за противоракетна отбрана на САЩ, се използва като горния слой на израелската противоракетна отбрана заедно с „Железен купол“, която неутрализира заплахите с малък обсег.

По-рано този месец стана ясно, че Берлин е постигнал споразумение с Израел за закупуването на системата за противоракетна отбрана Arrow 3, което включва съвместно производство на ракети прехващачи в Германия.

Сред компаниите, които вероятно ще получат възможността за местно производство е германската компания MBDA Deutschland, съобщи Bloomberg.

Представител от индустрията заяви, че подобно споразумение е в съответствие с други големи сделки за износ на Израел. Когато Israel Aerospace Industries продаде дронове и ракети Barak на Индия, например, тя се договори за съвместно производство с индийските компании.

MBDA изгражда ново производствено съоръжение за ракети прехващачи за американската система за противовъздушна отбрана Patriot в Германия. Основният подизпълнител за системата е RTX Corp., която е филиал на Raytheon.