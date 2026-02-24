На четвъртата годишнина от войната Володимир Зеленски показа бункера си

На четвъртата годишнина от началото на пълномащабната война украинският президент Володимри Зеленкси показа своя кабинет в бункера, където прекара първите месеци след руската офанзива в Украйна. В тази стая разговарях с международните лидери в първите часове на войната, посочи той в своето обръщение и допълни:

"Тук говорих с президента Джо Байдън и точно тук чух: "Володимир, в опасност сте и трябва спешно да напуснете Украйна. Готови сме да помогнем за това". А аз му отговорих, че ми е нужно оръжие, а не такси".

Тази реплика стана знакова в първите дни на войната и беше показателна, че Украйна няма да се предаде и плановете за бърза операция ще се провалят.

Today marks exactly four years since Putin started his three-day push to take Kyiv. And that says a great deal about our resistance, about how Ukraine has fought all this time. Behind those words stand millions of our people, immense courage, incredibly hard work, endurance, and… pic.twitter.com/9qiqACurhx — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 24, 2026

Сега този бункер е празен, но в началото на войната в него са работили стотици хора - правителството, служителите на президентството и екипа на Зеленски и военни. От заседателната зала украинският президент е изпращал своите обръщения към институциите, включително една от първите му - към Европейския парламент и Конгреса на САЩ.

Не вдигнахме белия флаг, а защитихме синьо-жълтия

В обширен материал на в. Guardian, публикуван преди няколко дни, се отбелязва, че руският президент Владимир Путин е планирал атаката към Украйна в много тесен кръг и дори най-близките му сътрудници, включително и външният министър Сергей Лавров, а дори и началникът на външното разузнаване Сергей Наришкин, не са били наясно с плановете. Според много анализатори заради този ограничен достъп Путин действително е предполагал, че няма да има съпротива и "специалната военна операция" ще приключи до няколко седмици.

Тези прогнози обаче не се оправдаха. "Не вдигнахме белия флаг, а защитихме жълто-синия. Нашите войници стояха твърдо, а цивилните защитиха градовете и селата, улиците. Обикновени хора - жива стена, която спираше военната техника", отбеляза в своето обръщение Зеленски и допълни, че вълната от подкрепа, която получи Украйна в първите месеци е дала стимул за защита.

Това, което изглеждаше като фантастика, сега е норма

Володимир Зеленски обърна внимание, че за годините на войната Украйна се е придвижила напред и от страна, разчитаща на доставки на бронежилетки, сега сама произвежда иновативни оръжия. "Атаките по рафинериите първоначално бяха голяма новина, днес са ежедневие", допълни още той.

Украинската армия получи сериозна подкрепа от Запада и вече разполага с модерни системи за ПВО като Patriot, NASAMS, Iris-T, на въоръжение във ВВС на Украйна са F-16 и френските изтребители Mirage. Но Украйна сама произвежда далекобойни дронове и ракети, както и една от последните разработки - за дронове прехващачи, които стават все по-ефективни при унищожаване на руските дронове.

1462 дни пълномащабна война

Пълномащабната война в Украйна продължава вече 1462-и ден, а от първите руски атаки, довели до окупацията на Крим и големи части от Донецка и Луганска област, минаха 12 години, отчете още украинският президент и допълни, че Украйна все още е независима държава, запазила е своята държавност и съществува на картата, участва в международни прояви.

Това е постижение на всички в страната и не може да бъде предадено по време на преговорите. "Затова е тази битка за всяка дума и за всяка точка, за всяка гаранция, така че споразумението да е силно. Историята ни гледа и споразумението не трябва да бъде просто подписано, а да бъде прието от украинците", каза Зеленски