Темите днес: политическата криза България в еврозоната Изкуствен интелект Войната в Украйна

На четвъртата годишнина от войната Володимир Зеленски показа бункера си

Не вдигнахме бялото знаме и Украйна още е независима държава на картата на света, отбеляза украинският президент

11:13 | 24.02.26 г. 6
Printscreen/x.com/ZelenskyyUa
На четвъртата годишнина от началото на пълномащабната война украинският президент Володимри Зеленкси показа своя кабинет в бункера, където прекара първите месеци след руската офанзива в Украйна. В тази стая разговарях с международните лидери в първите часове на войната, посочи той в своето обръщение и допълни:

"Тук говорих с президента Джо Байдън и точно тук чух: "Володимир, в опасност сте и трябва спешно да напуснете Украйна. Готови сме да помогнем за това". А аз му отговорих, че ми е нужно оръжие, а не такси".

Тази реплика стана знакова в първите дни на войната и беше показателна, че Украйна няма да се предаде и плановете за бърза операция ще се провалят.

Сега този бункер е празен, но в началото на войната в него са работили стотици хора - правителството, служителите на президентството и екипа на Зеленски и военни. От заседателната зала украинският  президент е изпращал своите обръщения към институциите, включително една от първите му - към Европейския парламент и Конгреса на САЩ.

Не вдигнахме белия флаг, а защитихме синьо-жълтия

В обширен материал на в. Guardian, публикуван преди няколко дни, се отбелязва, че руският президент Владимир Путин е планирал атаката към Украйна в много тесен кръг и дори най-близките му сътрудници, включително и външният министър Сергей Лавров, а дори и началникът на външното разузнаване Сергей Наришкин, не са били  наясно с плановете. Според много анализатори заради този ограничен достъп Путин действително е предполагал, че няма да има съпротива и "специалната военна операция" ще приключи до няколко седмици.

Тези прогнози обаче не се оправдаха. "Не вдигнахме белия флаг, а защитихме жълто-синия. Нашите войници стояха твърдо, а цивилните защитиха градовете и селата, улиците. Обикновени хора - жива стена, която спираше военната техника", отбеляза в своето обръщение Зеленски и допълни, че вълната от подкрепа, която получи Украйна в първите месеци е дала стимул за защита.

Това, което изглеждаше като фантастика, сега е норма

Володимир Зеленски обърна внимание, че за годините на войната Украйна се е придвижила напред и от страна, разчитаща на доставки на бронежилетки, сега сама произвежда иновативни оръжия. "Атаките по рафинериите първоначално бяха голяма новина, днес са ежедневие", допълни още той.

Украинската армия получи сериозна подкрепа от Запада и вече разполага с модерни системи за ПВО като Patriot, NASAMS, Iris-T, на въоръжение във ВВС на Украйна са F-16 и френските изтребители Mirage. Но Украйна сама произвежда далекобойни дронове и ракети, както и една от последните разработки - за дронове прехващачи, които стават все по-ефективни при унищожаване на руските дронове.

1462 дни пълномащабна война

Пълномащабната война в Украйна продължава вече 1462-и ден, а от първите  руски атаки, довели до окупацията на Крим и големи части от Донецка и Луганска област, минаха 12 години, отчете още украинският президент и допълни, че Украйна все още е независима държава, запазила е своята държавност  и съществува на картата, участва в международни прояви.

Това е постижение на всички в страната и не може да бъде предадено по време на преговорите. "Затова е тази битка за всяка дума и за всяка точка, за всяка гаранция, така че споразумението да е силно. Историята ни гледа и споразумението не трябва да бъде просто подписано, а да бъде прието от украинците", каза Зеленски  

Последна актуализация: 13:20 | 24.02.26 г.
войната в Украйна Володимир Зеленски
6
rate up comment 0 rate down comment 4
ratten
преди 20 минути
инвестор, под тия поръчково спуснати и преведени с гугъл "статии" пишат само скъсани пeнеxовци. виЯ някаква медия ли сте или..!???
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
5
rate up comment 10 rate down comment 2
Скъсана_Ушанка
преди 41 минути
Прекрасно обръщение, браво! Възхищавам се на този човек, както и на всички, които останаха и се изправиха срещу злото. Тези хора показаха на цял свят как човек може да се изправи срещу злото и да победи!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
4
rate up comment 7 rate down comment 2
Алехандро
преди 50 минути
Четири години нацизъм.ru - четири години героизъм.UA!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
3
rate up comment 9 rate down comment 2
Алехандро
преди 1 час
Реално това не е военна операция. Може да е замислена като такива, но е пълен провал. Искаха за три дена да превземат Киев, за седмица две цяла Украйна. Болшевишкото бездарие. И ВСВ не са спечелили. Ако не беше ленд-лийза бяха загубени
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 8 rate down comment 1
Алехандро
преди 1 час
Руските успехи са толкова спорни, че не са за коментар. След 4 години са наникъде. Губят влияние и в Африка, и в Близкия изток, и в Латинска Америка. За Китай отдавна са по-малкия брат, този с ресурсите на безценица.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 8 rate down comment 1
Алехандро
преди 1 час
Тази "специална операция"- излагация на нациста путин, вече е по-продължителна от Великата Отечествена война на СССР след нападението от Адолф Хитлер, и към момента прогнозите на военни анализатори са, че тя няма да приключи през 2026 г.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
