Европа вече е най-големият вносител на оръжия в света

Европа се е превърнала в най-големия вносител на оръжия в света през последните пет години, след като правителствата реагираха на заплахата на Русия, а доверието им в ангажиментите на САЩ в областта на сигурността отслабна, сочат данни на Стокхолмския международен институт за изследване на мира, цитирани от Ройтерс.

„Резкият ръст на притока на оръжия за европейските държави е увеличил оръжейните доставки в света с почти 10%“, коментира Матю Джордж, директор на Програмата за оръжейни доставки към института.

На Европа се пада 33% от вноса на оръжия в света, което е ръст спрямо 12% през предишния петгодишен период, сочи докладът.

Въпреки че увеличиха местното производство, европейските страни продължиха да повишават покупките на американски оръжия, особено бойни самолети и системи за противовъздушна отбрана с голям обсег.

Близкият изток

Вносът на оръжия от страните от Близкия изток е намалял с 13 на сто, въпреки че Саудитска Арабия и Катар са сред водещите четири страни индивидуални купувачи.

Спадът отразява основно големите поръчки от Саудитска Арабия в предишния период, които все още трябва да бъдат интегрирани, отбелязва старши изследователят в SIPRI Питър Веземан.

Още преди новите атаки на САЩ и Израел срещу Иран държавите от региона бяха направили значителни нови поръчки, които все още не са се появили в цифрите.

Сегашният конфликт вероятно ще увеличи поръчките още, особено на системи за противоракетна и противовъздушна отбрана.

„Те първо ще заменят това, което са използвали, но също така ще обмислят да купят повече оборудване, за да се защитят още по-добре, отколкото могат в момента“, казва Веземан.

От гледна точка на доставчиците САЩ са увеличили глобалния си дял на износния пазар на оръжия до 42% спрямо 36% преди това, като са затвърдили доминацията си. Франция е на второ място сред най-големите доставчици с дял от 9,8% от световния износ, а делът на Русия е намалял до 6,8% спрямо 21% след нашествието ѝ в Украйна през 2022 г.

Общият износ на Европа е достигнал дял от 28%, четири пъти по-голям от този на Русия и пет пъти по-голям от дела на Китай.