Световният пазар на дронове се очаква да достигне стойност от 250 млрд. долара до 2035 г.

Световният пазар на дронове навлиза във фаза на трансформативно разширяване, като се очаква да достигне стойност от 250 млрд. долара до 2035 г.

Интегрирането на изкуствен интелект в безпилотните летателни апарати също променя фундаментално отбранителния пейзаж, посочва се в доклад на Barclays, цитиран от Investing.com.

Отделните еднопосочни устройства остават сравнително евтини, като често струват под 50 хил. долара. По-широката екосистема обаче, необходима за разполагането на автономни рояци в голям мащаб, изисква повече капиталови разходи, пише в доклада.

Преходът към отбрана, водена от изкуствен интелект, измества центъра на тежестта на индустрията от традиционното производство към изчисления, центрове за данни и софтуер. Анализаторите на Barclays отбелязват, че размерът на пазара вече се е удвоил от приблизително 20 млрд. долара през 2020 г. до над 40 млрд. долара през 2025 г.

Тъй като дроновете се превръщат в основен двигател на растежа на технологичния сектор, втори по важност след автономните превозни средства, ограниченията за внедряване излизат отвъд традиционните бюджети за отбрана. Бъдещото мащабиране ще зависи все повече от капиталовите разходи за изкуствения интелект, наличността на енергия и достъпа до критични минерали, подчертават авторите на доклада.

Очаква се движението „Физически изкуствен интелект“ да понижи структурно оперативните разходи в дългосрочен план, като намали нуждата от човешки персонал във високорискова среда. Първоначалното насочване на разходите към софтуер и автономни системи за вземане на решения означава, че изпълнителите в отбраната на практика се превръщат в технологични фирми.

Преминаването от хардуер към изчисления представлява значително пренасочване на стойността към компании, които могат да овладеят пресечната точка на роботиката и обработката на данни с изкуствен интелект в реално време.

Геополитическото значение на индустрията за дронове се засилва заради надпреварата за автономни рояци. Възможността за внедряване на нискобюджетни, високоефективни технологии в голям мащаб осигурява тактическо предимство, с което традиционните платформи трудно се справят.

Инвеститорите следят отблизо проблема с достъпа до критични минерали и енергия, тъй като огромните енергийни изисквания на центровете за данни с изкуствен интелект и търсенето на специализирани компоненти биха могли да диктуват темпото на иновациите през следващото десетилетие.