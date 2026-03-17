Лавината от дронове от Украйна до Иран засилва интереса към лазерите за отбрана

Масираното използване на дронове от Иран до Украйна засилва интереса относно използването на защитните лазери. Те вече са разгърнати в Израел и се използват в Русия, цената им е ниска и способностите им са неизчерпаеми, което подтиква армии и лидери да планират тяхната повсеместна употреба в средносрочен план, пише АФП в материал, цитиран от БТА.

Тези устройства са с относително скромни размери и са инсталирани върху военен кораб или блиндирано военно превозно средство.

Тези оръжия с така наречената насочена енергия са способни благодарение на високоинтензивен лъч, концентриращ няколко лазера, да неутрализират дрон във въздуха на разстояние, което може да достигне до около 20 километра.

Русия вече използва няколко модела срещу украински дронове, насочени срещу територията ѝ. Украйна тества свой лазер, докато Израел разгърна своя версия на това противодронно защитно средство, наречена "Железен лъч", произведен от компанията "Рафаел".

Израелската армия разкри миналия четвъртък пред "Джерузалем пост" причините, поради които "Железният лъч" не е бил готов да бъде активиран по време на конфликта с Иран, въпреки че системата вече започна да прихваща дронове още от 2024 г., за които се предполага, че са били изстреляни от проиранското ливанско движение "Хизбула".

"Лазерните оръжия са в процес на развитие от десетилетия", казва Иън Бойд, директор на изследователския Център за дигитални и компютърни науки към Университета в Колорадо, но през последните 10 до 15 години е постигнат голям напредък.

През септември Китай представи своя лазер ЛИ-1 по време на военен парад, докато Великобритания тества своето лазерно оръжие, наречено "Драконов огън", а Франция прогресивно интегрира в арсенала си своя "Хелма-Пе".

В САЩ се появиха също няколко подобни устройства, най-вече във военноморските сили, по-специално "Хелиос" на "Локхийд Мартин", инсталиран на ескадрен миноносец, или демонстрационната лазерна оръжейна система на "Нортроп Груман", инсталирана на многофункционален кораб.

"Показахме, че тази технология има големи приложения, в това число и за военни операции и за операции за териториална защита", заявиха от "Нортроп Груман".

"Нашите лазерни технологии са невероятни", посочи тази седмица Доналд Тръмп, като обяви, че те ще бъдат разгърнати скоро. "Лазерите ще дадат същия резултат като ракетите "Пейтриът" при по-ниска цена", каза той.

Ръководител на програмата "Драконов огън" заяви, че цената на използване на лазерите е около 10 лири на стрелба, докато една ракета "Пейтриът" струва най-малко 3 милиона долара за брой.

"Цената на стрелба с лазер се свежда до тази на електричеството, за да бъде задействан", според специалист по дизайна на подобни противодронни лазерни оръжия.

Дори прочутите ирански дронове "Шахед", чиято най-ниска цена е около 20 000 долара, или украински дронове прихващачи, оценявани в най-евтините им версии на 700 долара, не могат да съперничат на противодронните лазерни системи.

Милиарди долари са похарчени за развитието на тази технология и през 2018 г. американските военноморски сили поръчаха два прототипа за около 75 милиона долара, като се очаква, че като започне серийното производство цената на една бройка ще намалее значително.

Друго голямо предимство - лазерът няма нужда от установка за изстрелване, мощността му може да бъде моделирана, той не предизвиква взрив и не е зависим от количеството на боеприпасите.

Ако трябва да се обобщи, лазерите са по-надеждни срещу дроновете, но човек трябва да може да държи лазерния лъч, насочен към една и съща зона достатъчно дълго време, за да може да създаде топлинен ефект, казва Иън Бойд.

Друга трудност - лазерът не е ефикасен при облачно време и може също така да представлява опасност за околния въздушен трафик.

В средата на февруари американският авиационен регулатор за кратко разпореди затварянето на летището в Ел Пасо в Тексас, след като митническата служба използва без предупреждение лазер срещу дронове на мексиканските наркокартели.

"Това не е заместител на ракетите и на снарядите, но е допълнение към тях", смятат анализатори.

(БТА)