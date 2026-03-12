Войната в Иран разкри крехките транзитни връзки в съвременния авиосвят

Войната в Иран разкри крехкостта на съвременния транспорт. Авиокомпаниите са притиснати заради конфликта, който обърка дългосрочните им планове за растеж.

Превозвачите от Персийския залив прекараха десетилетия в позициониране на Дубай, Абу Даби и Доха като центрове на световния въздушен транспорт. Войната смути установения график, блокира десетки хиляди пътници по летищата из Близкия изток и Азия и остави стотици самолети извън позиция, пише Bloomberg.

Сега да се лети между Европа и Азия е по-трудно и по-скъпо. Много авиокомпании избягват руското въздушно пространство заради войната в Украйна. Войната в Близкия изток сега затвори още повече маршрути и насочи полетите през тясна ивица въздушно пространство над Грузия и Азербайджан.

Графика: Bloomberg

Наред със затварянето на въздушното пространство в страните, засегнати от конфликта, Азербайджан за кратко затвори въздушното пространство над части от страната, като остави пространство от около 50 мили за преминаване на самолети.

Всички ограничения могат да удължат полетите с часове, като маршрутите от/до Индия са особено засегнати, тъй като авиокомпаниите избягват въздушното пространство на Пакистан.

Emirates, най-големият международен превозвач в света, трябва да добави повече от час по повечето си маршрути, тъй като избягва Персийския залив, както и въздушното пространство на Иран и Ирак. Допълнителното време за полет означава, че самолетите трябва да носят повече гориво – скъпоструващо бреме предвид скока на цените на енергоносителите, също предизвикан от войната.

Обединените арабски емирства и Катар заявиха, че са успели да установят безопасни въздушни коридори на фона на продължаващите атаки.

Петролният шок

Не само авиокомпаниите са изправени пред логистични проблеми. Конфликтът ефективно затвори Ормузкия проток, водният път, през който преминава една пета от световните петролни потоци. Това накара големите производители от Персийския залив да намалят добивите и повиши цените на суровия петрол и горивата, като дизела и реактивното гориво.

Цената на самолетното гориво расте. Графика: Bloomberg

Това доведе до повишаване на цените на билетите от страна на някои превозвачи. Те добавят такса „гориво“ към цените, за да покрият нарастващите разходи. Авиокомпании и други потребители панически купуват договори за петролни деривати, за да се предпазят от резки колебания в цените.

Пазарните колебания насочиха вниманието към практиките за хеджиране на авиокомпаниите, които варират значително и са ограничени в Азия. Трите големи китайски превозвачи и индийската IndiGo са сред най-изложените на колебания в цените на горивата, според Bloomberg Intelligence. Cathay Pacific Airways Ltd. е хеджирала приблизително 30% от очакваното си краткосрочно потребление на гориво.

Срив на акциите

Пазарната капитализация на световните авиокомпании спадна с милиарди доларипоради нарастващите разходи за гориво и несигурността относно това кога могат да се възобновят безопасните операции. Индексът на Bloomberg World Airlines се понижава с повече от 11% от началото на войната преди почти две седмици.

Акциите на световните авиокомпании поевтиняват заради конфликта. Графика: Bloomberg

Опасенията за безопасността вероятно ще останат на преден план за много пътници. Очаква се промяна в търсенето, ако цените на петрола останат устойчиво високи и повишат глобалната инфлация. Това ще подтикне пътниците да преосмислят пътуванията на дълги разстояния, включително тези, които преминават през Близкия изток, и да предпочетат по-евтини почивки по-близо до дома.

Съкращения на полетите

Хиляди пътници се оказаха блокирани в ранните дни на войната, а социалните медии са пълни с истории за сложни и скъпи пътувания, за да достигнат много хора до летища в Саудитска Арабия и Оман и да избягат от конфликта. Повече от 46 хил. редовни полета до и от Близкия изток бяха отменени между 28 февруари и 11 март, според компанията за анализи Cirium Ltd.

Докато авиокомпаниите се опитват да възстановят дейността си, не е ясно колко бързо могат да възобновят нормалните си графици. Emirates изпълнява намален график на полетите до значително по-малък брой дестинации, отколкото обикновено обслужва.

Според данни на Flightradar24, поне четири пъти, откакто Дубай възобнови въздушния трафик, самолети, пристигащи в най-натоварения международен хъб в света, са били в режим на изчакване на разрешение, след като ирански дронове са ударили летището или ракети са били прихванати в небето.

Qatar Airways QCSC и Etihad Airways PJS извършват още по-малък брой полети. Въздушното пространство на Кувейт и Бахрейн остава затворено, което допълнително затруднява работата в региона.

Нови пазари

Разместванията, причинени от войната, и произтичащите от това прекъсвания предоставят на европейските и азиатските авиокомпании рядък шанс да си възвърнат част от бизнеса, загубен от Emirates и Qatar Airways. Двете близкоизточни авиокомпании отклоняват пътници, като предоставят удобни опции за трансфер в Дубай и Доха.

В съседен Оман националният превозвач на султаната увеличи честотата на полетите до европейски дестинации и нае повече самолети, за да отговори на нарастващото търсене от страна на тези, които бягат през международното летище Маскат.

British Airways и Deutsche Lufthansa AG добавят полети до Азия и Африка на фона на увеличеното търсене на алтернативи. Air France-KLM разполага по-големи самолети в Азия, включително в Токио, Шанхай и Мумбай, в отговор на увеличеното търсене и отмяната на полети от авиокомпании, базирани в Персийския залив.

Air India Ltd. и Cathay Pacific също въвеждат допълнителни услуги, тъй като съществуващите бързо се разпродават.