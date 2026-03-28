Украйна и Катар са подписали споразумение за сътрудничество в областта на отбраната, съобщи днес в изявление катарското Министерство на отбраната, предава Ройтерс.

Споразумението включва обмен на опит между двете страни в борбата с ракети и дронове, казва се в изявлението.

Украинският президент Володимир Зеленски писа по-рано в платформата Facebook, че е на посещение в Катар, съобщи украинската информационна агенция Укринформ.

Преди това Зеленски посети Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства (ОАЕ).

Украйна и ОАЕ се договориха да си сътрудничат в областта на отбраната в контекста на ударите, нанасяни от ирански дронове в целия Близък изток. Преди това Киев и Рияд сключиха споразумение за сътрудничество в областта на отбраната.

Украйна се опитва да изтъкне опита си в борбата с вражески дронове, за да помогне на страните от Залива срещу иранските атаки. Украйна вече изпрати в Близкия изток експерти в противодронната борба. Те са разположени в ОАЕ и в Саудитска Арабия.

"За всички нормални държави е важно да се осигури стабилност и да се защити живота пред настоящите заплахи. Украйна разполага с подходящ опит в тази област", коментира Володимир Зеленски.

Украйна представя противодронната си защита като една от най-добрите в света. Страната предложи да размени прехващачи на дронове срещу ракети за противовъздушната си отбрана. Ракетите са много по-скъпи, а страните от Залива ги използват, за да свалят ирански дронове. Киев твърди, че има по-голяма нужда от такива ракети, за да парира руските ракетни атаки.

"Защитата трябва да бъде удовлетворяваща навсякъде. Ето защо ние сме отворени за сътрудничество, което в една стратегическа перспектива ще укрепи със сигурност нашите народи и защитата на живота на нашите страни", коментира Зеленски.

(БТА)