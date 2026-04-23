През 2026 г. Русия е продала 22 тона злато, Украйна има нов метод за борба с артилерията

От началото на годината руската Централна банка е продала 21,7 тона злато, за да финансира бюджетния дефицит, който в края на март достига 4,58 трилиона рубли (61 млрд. долара). Това сочи официалната статистика на банката, цитирана от руското опозиционно издание The Moscow Times.

В публикацията се отбелязва, че Русия е натрупала своите златни резерви в периода 2002-2025 година, купувайки 1900 тона злато. Основната част е натрупана между 2014 година и 2019 година - 1200 тона.

Според руски анализатори много централни банки по света продават злато на фона на високата му цена на пазара, за да финансират правителствени разходи, включително и за отбрана. Цената на метала обаче не пада, защото е един от конкурентите на щатския долар като резервна валута.

През април Русия е окупирала към 103 кв. км площ в Украйна

През първите три седмици на април Русия е окупирала 103 кв. км площ в Украйна и е загубила контрола върху 16 кв. км, съобщава украинският военен анализатор Олександър Коваленко. Той отчита, че данните за украинския напредък са само за първата седмица на април.

Голяма част от превзетата територия е в Сумска област - близо до границата, където според редица наблюдатели, целта е да бъде отвлечено вниманието на украинската защита. Институтът за изучаване на войната (ISW) съобщава, цитирайки украински военни, че руснаците продължават да използват тръбите на газопроводи за проникване в областта.

Данните на Коваленко показват още руско настъпление към Хришино (Покровско направление) през последната седмица.

Именно битките около Покровск остават най-масирани в последните месеци. Данните на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) към 22 часа на 22 април показват, че там са водени 30 бойни действия. Интензивни са боевете за Костянтинивка (17), както и в Хуляйполе (13).

Като цяло има забавяне на бойните действия - към 22 часа на 22 април са регистрирани 127 спрямо 194 ден по-рано. Русия е извършила и 44 въздушни удара със 151 управляеми авиационни бомби, както и 2300 артилерийски обстрела по обекти на бойното поле и близките населени места. Използвани са и 5600 fpv-дрона.

Украйна атакува логистиката на артилерийските снаряди

В последните дни се вижда известно намаляване на артилерийските обстрели, което може би се дължи на смяна на тактиката на Украйна по отношение на артилерийските обстрели. Според Forbes последните данни от обстрелите в тила, сочат съсредоточаване върху логистиката на артилерийските снаряди. По този начин украинските военни блокират един от стълбовете на руската войска - артилерията.

Изданието посочва, че Украйна практически замени своите артилерийски системи с дронове (най-вече заради дефицита на снаряди, които изпитваше), докато Русия допълва своята артилерия с fpv-дроновете. Това е видно от официално публикуваните клипове от руското Министерство на отбраната на Русия.

Руската армия загуби доста артилерийски установки в хода на войната, но и бързо успя да ремонтира поразените. Затова сега фокусът на украинците е насочен към пресичане на логистиката и това е много по-лесно, отколкото да бъдат търсени самите системи, отчитат анализаторите.

Дроновете разшириха значително т.нар. "зона на смъртта" и размиха фронтовата линия. Вече придвижването на военните части и от двете страни на разстояние от над 25 км от бойните действия не е безопасно. Според наблюдатели в момента Украйна има предимство при дроновете, с което успява да блокира руското настъпление и да организира и свои атаки.

Силни взривове се чуват в Крим

За серия от силни взривове съобщават социалните мрежи в Крим. Атаките са насочени към военните летища "Белбек" и "Кача", както и към петролната база във Феодосия. Съобщенията сочат за горящ пожар на петролните резервоари. Ден по-рано беше атакуван център за управлението на морското движение на полуострова.

Има данни и за нови атаки по рафинерия на "Роснефт" в Новокуйбишевск (Самарска област). Пожарът в Туапсе (Краснодарския край) продължава да гори четвърто денонощие, усложнявайки екологичната криза в града.

Путин е готов на среща със Зеленски при подписването на споразумение

Среща между руския президент Владимир Путин и украинския му колега Володимир Зеленски е възможна само за финализиране на споразуменията, коментира говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС. Според него преди това трябва да бъде свършена "сериозна работа".

Украинският лидер обаче е категоричен, че преговори за териториите могат да бъдат проведени само на лидерско ниво и е готов на среща по всяко време и на всяко място, с изключение на Москва и Минск, както е нереалистично да очаква Путин да дойде в Киев.

Пред CNN Зеленски определи като "предизвикателство" един и същи преговорен екип да работи за решаването на войната в Иран и в Украйна и призова Вашингтон да не оставя "за малко по-късно" Украйна.

Важното е да не е "Путинленд"

Важното е да не е "Путинленд", коментира пред журналисти в онлайн брифинг в WhatsApp Володимир Зеленски публикация на The New York Times, според която Украйна е предлагала части от Донецка област да бъдат преименувани на "Дониленд" в чест на Доналд Тръмп.

"Когато аз участвах в тези преговори сме говорили за Донецка и Луганска област, Донбас и територията на Украйна. Други термини не сме използвали. Има документи, в които всичко това е отбелязано", допълни още той.

Зеленски отбеляза, че най-важното е и Донецка, и Луганска област да останат украинска територия.