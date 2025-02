Снимка: Личен архив

В новата ни рубрика Investor Coffee Break представяме успешни личности от бизнеса, изкуството и спорта от по-различен ъгъл. Как балансират между професионален и личен живот, какви са техните интереси и хобита и кои са важните теми в обществото днес според тях – очаквайте всяка седмица в Investor Coffee Break.

Марио Бакалов е един от най-популярните и успели български пилоти. На 16.10.2016 г. той приземи за първи път най-големия пътнически самолет в света, Airbus A-380, в София и така влезе в авиационната история на България. От края на 2022 г. Марио Бакалов лети на Airbus А-320 и до момента остава единственият българин капитан в Lufthansa. Освен пилот Марио е високо ценен и уважаван интернационален говорител, дългогодишен инструктор в сферата на човешкия фактор и инициатор на различни проекти в социалния и бизнес живот. Марио е и добре познато лице от телевизия, социални медии и реклами.

– Представете се накратко – какво работите и какво харесвате в работата си?

Пилот съм и летя като капитан на Airbus А320. Освен това съм мотивационен лектор и организирам семинари на различни теми като например страх от летене. Харесвам, че имам динамично и нестандартно работно място, нося отговорност и виждам слънцето всеки ден. При мотивационните събития харесвам това, че се запознавам с интересни хора от различни индустрии и имам възможност да ги вдъхновя с личния ми пример.

‒ Как постигате баланс между личен и професионален живот?

В интерес на истината нямам абсолютно никакви проблеми да разделям професионалния си живот от личния. Може би професията ми е такава, че не се налага да нося проекти в къщи. Семейството винаги е с приоритет и освен това внимавам да не се дефинирам изцяло чрез работата ми.

‒ Как си представяте живота си, когато приключите с професионалния си път?

Пандемията ми даде неволно възможност да почувствам как е, когато не мога да практикувам професията. Безспорно беше един тежък период, но от друга страна, ми показа, че мога и без летене. Най-вероятно ще продължа да пътувам, но по-често като пътник.

‒ Дайте ни предложение за здравословен навик, който да развиваме.

Вярвам в регенеративните сили на съня и затова той ми е много по-важен от здравословно хранене или спорт. Изобщо не разбирам новата тенденция на маса хора, които вдъхновени от книгата The 5 a.m. Club сами се лишават от един от най-важните ресурси. Смятам, че макар и така да имат повече време, те са далеч по-малко продуктивни и креативни.

Очевидно в моята професия нерядко липсва сън, но аз винаги се старая да наваксам и през свободното време да се наспивам добре.

‒ Съвет за справяне със стреса?

Движение за по-добра и бърза обработка на стрес хормоните в тялото.

Позитивни, добронамерени и насърчаващи разговори, не само с близки, но и със себе си (т.н. вътрешен диалог или „selftalk“).

Все по-често да казваме „не“.

‒ Любима дестинация за почивка?

Созопол, Тайланд, Южна Африка, Гърция

‒ Препоръчайте ни свой любим филм или сериал.

Като младеж харесвах Top Gun, сега предпочитам леки филми, например комедии, но нямам любим филм. Сериали не гледам, трудно ми е да се концентрирам върху повече от един епизод, просто нямам търпение.

‒ Любима книга/и?

Харесвам научнопопулярна литература, предимно на английски, не чета романи. Напоследък ми харесаха следните книги: Black Box Thinking, The Fearless Organization, Start With Why, Learned Optimism.

‒ Музика?

Най-често слушам популярни радио хитове.

‒ Хоби?

Хоби и семейство? Това е наистина трудно :) Хобито ми е да развивам лекторските ми умения и затова се опитвам да следя теми около презентиране, вдъхновение и лидерство.

‒ На коя кауза е важно да обърнем внимание?

Смятам, че е важно да бъдем информирани. Поради обема на информация това от една страна изглежда лесно, но от друга страна става все по-трудно да филтрираме и намерим обективната информация. С изненада забелязвам например какви грешни представи имат хората за авиацията и колко едностранно някой път медиите отразяват събития около пътуването със самолет.

‒ Как се информирате?

Най-вече чрез установени и традиционни новинарски медии в Германия. Освен това постоянно слушам подкасти и ползвам апликацията Blinkist ежедневно.

‒ Какво да очакваме от Вас в следващите месеци?

Може да очаквате интересни видеа и разкази свързани с авиацията в моите социални канали, нови семинари на тема страх от летене, уебинари с цел представяне на пилотската професия и на начини за кариерна реализация и редица участия в мотивационни и корпоративни събития. Освен това в момента развивам и обогатявам асортимента на моя онлайн магазин за авиационни артикули.

‒ Как пиете кафето си?

Различно. Най-често предпочитам еспресо макиато.