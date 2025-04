Investor Coffee Break: Соня Славчева

Соня Славчева

Соня Славчева създава Well Done agency заедно със съпруга си преди повече от 13 години. Има опит, включително международен. в сферата на медиите и комуникациите повече от 20 години. В момента работи за технологични гиганти като Logitech, MSI, Brother, Huawei. Завършила е Връзки с обществеността във ФЖМК към СУ „Св. Климент Охридски“. Автор е на статии в различни издания, като най-често споделя експертното си мнение за технологиите на страниците на сп. „Жената днес“. Well Done Agency е комуникационна агенция, която основава работата си на 5 основни принципа: Учи; Знай, че любопитството движи прогреса в света; Забавлявай се; Бъди истински партньор и Винаги прави добро. Well Done е част от международната мрежа от независими PR агенции GlobalCom PR Network.