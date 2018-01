Бившият най-богат човек в Китай разпродава глобалната си империя

Уанг Джианлин Снимка: Архив Ройтерс

Китайският милиардер Уанг Джианлин някога се хвалеше с огромната си глобална бизнес империя. Сега бившият най-богат китаец разпродава международните си имоти и се съсредоточава върху инвестициите в страната, пише CNN Money.

Резкият обрат е резултат от натиск от страна на китайското правителство и необходимостта от изплащане на дългове, натрупани в годините на експанзия в чужбина.

Късно вечерта във вторник конгломератът на Уанг в недвижимите имоти и развлеченията Dalian Wanda Group съобщи, че разпродава някои от проектите си в Австралия.

Той опитва да набере средства, като продава имоти и в други части на света. Миналата седмица Wanda обяви, че продава дела си в проекта за луксозен хотел в Лондон One Nine Elms за 36 млн. паунда (50 млн. долара). Миналата година компанията вече се оттегли от Nine Elms Square, по-големия проект, от който е част хотелът.

Търговията с акции на Wanda Hotel Development Company, подразделението, което продаде проектите в Австралия и хотела в Лондон, беше спряна в Хонконг миналата седмица преди съобщението за Австралия. Тя продължава да е замразена в очакване на повече подробности за сделката.

Поредицата от продажби идва на фона на предприетите от китайското правителство мерки срещу агресивните, захранвани с дълг инвестиции в чужбина на големи компании като Wanda.

През август властите съобщиха, че ограничават инвестициите в чужбина на китайски компании, като засегнаха конкретно секторите, в които е активна Wanda – недвижими имоти, хотели, развлекателна индустрия и спорт.

Експерти казват, че китайското правителство опитва да отговори на притесненията, че парите, които се изливат от страната, могат да дестабилизират финансовата й система. Властите искаха също така да намалят риска китайски компании да правят ирационални или рисковани инвестиции в чужбина.

Наред с големи имотни проекти в градове като Лос Анджелис, Чикаго и Истанбул Уанг влага пари и в редица други развлекателни и спортни начинания като водещия испански футболен отбор Атлетико Мадрид и холивудското студио Legendary Entertainment, което продуцира филми като „Джурасик парк“ и трилогията „Последният ергенски запой“.

Но сделката на Wanda за 1 млрд. долара за закупуването на компанията Dick Clark Productions, която стои зад „Златните глобуси“ и други церемонии с престижни награди, пропадна миналата година и това беше признак, че международните амбиции на Wang започват да противоречат на дневния ред на управляващата Комунистическа партия.

Бившият военен Уанг, който започна да се занимава с бизнес в края на 80-те години на миналия век, сега раздробява глобалната си империя и насочва вниманието си към бизнеса на компанията си в Китай.

В реч на годишната среща на служителите на Wanda в събота Уанг подчерта, че 93% от активите на страната са в Китай, което не беше така до този момент. Той каза също, че компанията ще се откаже от международните си проекти.

„В последните няколко години Wanda инвестира в няколко проекта в чужбина. Сега решихме да ги продадем, за да изчистим дълговете си извън Китай“, каза Уанг.

На срещата миналата година той се похвали, че Wanda е осъществила най-големия брой придобивания в чужбина в историята си“ през 2016 г. и че планира да реализира още такива проекти.

Но в следващите месеци сделката на компанията на Уанг с Dick Clark Productions пропадна, след това се провали и проектът с Nine Elms Square в Лондон.

Уанг разпродава не само бизнеса си в чужбина. През юли той продаде няколко тематични парка и десетки хотели в Китай за около 9 млрд. долара, само една година след като обяви гръмко плановете си да нанесе поражение на Disney в Китай.

Сега милиардерът, който твърди, че желанието му да се хареса на Комунистическата партия е помогнало за успеха на бизнеса му, съобщава, че предстоят още продажби. Той говори конкретно за проблемите в Wanda Commercial Properties, основната компания в бизнеса му с недвижими имоти, която напусна борсата в Хонконг в края на 2016 г.

Компанията планира да намали „корпоративния дълг до абсолютно ниво на безопасност до две-три години. Мога да кажа отговорно, че Wanda Group никога няма да има кредитно неизпълнение никъде в света!“, заяви Уанг.

Но големите рейтингови агенции се съмняват в това. В последните месеци Moody's, S&P и Fitch понижиха кредитния рейтинг на Wanda Commercial Properties до ниво „джънк“.

