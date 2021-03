Оборотът на The Mall е намалял с 37% през 2020 г.

Снимка: The Mall

Оборотът на The Mall е намалял с 40,3% на годишна база през второто полугодие на миналата година, а за цялата година е надолу с 37%, става ясно от отчета на южноафриканския фонд за инвестиции в недвижими имоти Hyprop Investments.

Това е най-големият спад в портфейла от търговски центрове на компанията в Централна и Източна Европа (ЦИЕ), който включва още по един мол в Белград, Скопие и Подгорица и два в Загреб.

Hyprop Investments притежава чрез британското дружество Hystead Limited 60% от активите в Централна и Източна Европа. Останалите 40% са за партньора му в региона PDI Investment.

За шестте месеца до 31 декември The Mall на бул. „Цариградско шосе“ е бил посетен от 2,4 млн. души, като посещаемостта се е понижила с 48,1% на годишна база, а за цялата 2020 г. спадът е с 43,6% и отново е най-големият сред активите на фонда в региона.

Стойността на The Mall се е свила с 4,4% и достига 8,2 млн. евро, като остава най-високата в портфейла от активи на Hystead в ЦИЕ заедно с Delta City в Подгорица. Общата стойност на активите на компанията в региона също намалява до 768,4 млн. евро спрямо 804 млн. евро към края на декември 2019 г.

Търговският център в София е и единственият със свободни площи от 1,5% към края на миналата година, докато останалите молове на южноафриканския фонд в ЦИЕ са заети на 100%, показва отчетът.

От него става ясно още, че е приключило преустройството на къта за хранене в The Mall, в което са били инвестирани 1,1 млн. евро. В резултат на това седящите места са се увеличили от 707 на 1070, киносалоните са ремонтирани и разполагат с нови зали и накланящи се столове. Миксът на наемателите се е засилил с появата на нов ресторант Raffy като ключов наемател и още няколко нови за The Mall обитатели - Ribs Brothers, New Serbian Grill, Ikigai и Hesburger.

Сред новите обекти, които са били отворени между юли и декември, са още Vinopoly, Subra, JV Gold, разширяването на Unicredit Bank, Sara Pen, Madame Coco, Teilor, Zeiss Experience center.

За първото тримесечие на тази година е планирано свои обекти да открият Opticplasa, Samsung Experience Store, Kigili, RepEAT, Okaidi, Sizeer, Zaza, Lumar, нов магазин за био храни, нов зоомагазин, Goto Diamonds, магазин за сувенири Polemi.

Hystead отбелязва, че след вдигането на ограниченията заради коронавируса през май м. г. възстановяването е било по-бавно от очакванията, а средата за търговия е останала предизвикателна през по-голямата част от годината. Компанията очаква с програмата за разпространение на ваксините в Европа средата да се подобри през второто полугодие на 2021 г.

Събираемостта на наемите преди включването на отстъпките заради COVID-19 достига 71,9% през декември и 74,2% през ноември, когато в региона бяха въведени нови мерки за блокадата заради ръста на случаите на коронавирус. През същите два месеца оборотът на наемателите е намалял със съответно 38,8% и 26,5% спрямо едва 8,3% през октомври, а забавените плащания възлизат на съответно 3 млн. евро и 2,8 млн. евро.

През второто полугодие на миналата година в търговските центрове на южноафриканския фонд в ЦИЕ са били отворени 23 нови магазина, а други 23 нови обекта са планирани за откриване през първото тримесечие на тази година. Осигурени са нови наематели за шест от седемте магазина, опразнени от Inditex Group в резултат на плана ú за преструктуриране.

Нетната оперативна печалба на Hystead за второто полугодие на 2020 г. е 22,7 млн. евро и намалява спрямо 37,8 млн. евро през същия период година по-рано. Приходите през второто полугодие са около 72 млн. евро спрямо близо 90 млн. евро година по-рано.

Компанията обяснява, че приходите са пострадали заради отстъпките от наемите и изгубени наеми, обвързани с оборота, на стойност 18,4 млн. евро. Те отчасти са били компенсирани от спестени разходи за имоти на стойност 5 млн. евро. Спадът на нетната оперативна печалба се дължи на намаляването на дивидентите, изплащани от Hystead през периода.

Доходността от портфейла с търговски площи на компанията се е понижила да 6,7% спрямо 7,8% през 2019 г., но тя очаква подобрение след отслабването на последиците от COVID-19 и връщането на нетната оперативна печалба на историческите ú равнища.

Печалбата, която ще бъде разпределена сред акционерите през второто полугодие, е 26,3 млн. евро при 47,8 млн. евро година по-рано. Това е спад с 45% на годишна база, но е ръст с 18% спрямо първото полугодие. Печалбата на акция достига 103,7 евроцента спрямо 187,1 евроцента година по-рано.

Съотношението на дълга към собствения капитал през второто полугодие намалява до 38,8% спрямо 41,4% през първите шест месеца на 2020 г. в резултат на изплащането на дълг на стойност 52,5 млн. евро, включително всички деноминирани в долари задължения, и засилването на курса на южноафриканския ранд спрямо еврото и американския долар, отбелязва компанията.

Към 31 декември 2020 г. тя разполага с ликвидни средства за 29,4 млн. евро и неизтеглени заеми за 64 млн. евро.

По статията работиха: Божидарка Чобалигова, редактор Елена Илиева