Путин изпрати руски военни в двата отцепнически региона в Източна Украйна

Въпреки усилията на европейците шансът за мирно решение на конфликта с Русия за Украйна намалява. Руският президент Владимир Путин нареди на своето министерство на отбраната да изпрати руски миротворци в двата отцепнически региона в Източна Украйна съгласно указ, публикуван рано във вторник, след като заяви, че Москва ще признае тяхната независимост.

„Във връзка с молбата на президента на Луганската народна република до Министерството на отбраната на Руската федерация, въоръжените сили на Руската федерация на територията на Луганската народна република изпълняват мироопазващи функции“, се казва в параграф 4 от указа за ЛНР. Подобна клауза има и в постановлението за ДНР.

Освен това президентът възложи на руското външно министерство да проведе разговори с двете "републики" за установяване на дипломатически отношения, приятелство, сътрудничество и взаимопомощ.

B coциaлнитe мpeжи вече има видeoĸaдpи oт влизaнeтo нa pycĸи чacти нa тepитopиятa нa двeтe peпyблиĸи, а уĸpaинcĸият пpeзидeнт Володимир Зeлeнcĸи oбяcни, чe щe въвeдe извънpeднo пoлoжeниe в югoизтoчнa Уĸpaйнa.

#Russian troops are crossing Ukrainian frontier and entering occupied territories.

Before that Russian President Vladimir #Putin ordered Russian armed forces to enter Ukrainian territory for "peacekeeping functions" in the self-proclaimed republics of #Donbas. pic.twitter.com/JWa7eDUg2h