ЕС и Великобритания се разбраха за статута на Северна Ирландия

Представителите на ЕС Марош Шефчович и на Великобритания Майкъл Гоув са постигнали принципно съгласие по Споразумението за напускане и по-специално за т.нар. Протокол за Ирландия и Северна Ирландия, съобщават от Европейската комисия.

Той дава яснота за статута на Северна Ирландия и клаузите му ще се спазват и след края на преходния период за излизането на Великобритания от ЕС, тоест и след 1 януари 2021 година.

За пробива съобщи и Майкъл Гоув в своя туитър акаунт

Delighted to announce agreement in principle on all issues in the UK-EU Withdrawal Agreement Joint Committee. Thank you to @MarosSefcovic and his team for their constructive and pragmatic approach.



I will be updating Parliament tomorrow.https://t.co/xtJ25h6ymu pic.twitter.com/OKYPLxV0jZ