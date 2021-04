Словакия: Доставената ни ваксина "Спутник V" е различна от проучваната

Словакия на този етап не разрешава използването на руската ваксина "Спутник V", след като местната агенция по лекарствата SUKL установи разлики в доставките за страната и тези за анализи в Европейската агенция по лекарствата (EMA), както и в партидите, използвани в проучванията за ефективността на ваксината, публикувани в медицинското издание The Lancet, съобщи Ройтерс.

Регулаторът отбелязва, че не може да се произнесе категорично относно ползите и рисковете на ваксината.

Руският фонд за директни инвестиции коментира в своя акаунт в Twitter, че лабораторията на Словакия не е сертифицирана. От институцията, която е натоварена с разпространението на руската ваксина, пишат още, че заради многократни нарушения на договорите са поискали от Словакия да им върне ваксините, за да може да ги използва в други държави.

Unfortunately, in violation of existing contract and in an act of sabotage the State Institute of Drug Control ensured that Sputnik V tested in a laboratory which is not part of the EU’s Official Medicines Control Laboratory network even though OMCL laboratories were available.