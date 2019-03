Tesla си осигури китайски кредити в размер на 521 млн. долара

Снимка: Ройтерс

Американският производител на електрически автомобили Tesla си подсигури финансирането за своя нов завод в Шанхай. Компанията е подписала договори за кредити с China Construction Bank Corp., Agricultural Bank of China Ltd., Industrial & Commercial Bank of China Ltd. и Shanghai Pudong Development Bank Co. за 521 млн. долара, поставяйки автомобилния производител стъпка по-близо до производството на седана си Model 3.

Кредитите от банките ще бъдат погасени през март 2020 година, става ясно от подадени до регулаторните органи документи. Tesla също така измени отделен договор за кредит, обезпечен с активи, като увеличи размера на заема до 700 млн. долара, предава Bloomberg, цитирана от Bloomberg TV Bulgaria.

Главният изпълнителен директор Илон Мъск оцени през януари, че Tesla ще се нуждае от около 500 млн. долара, за да построи завода и производството да се увеличи до 3000 броя Model 3 седмично. Общите разходи ще бъдат по-високи и компанията заяви, че планира да използва местни банки за по-голямата част от финансирането.

Този заем се случва, след като Tesla изплати най-големия си дълг през миналата седмица. Изплащането по конвертируеми облигации на стойност 920 млн. долара, чийто падеж настъпи на 1 март, натовари счетоводния баланс на компанията, според който в края на годината тя имаше около 3,7 млрд. долара в брой.

След години на преговори с китайските власти да стане първият чуждестранен автомобилен производител, който изцяло притежава производствена база в страната, Tesla направи първа копка в покрайнините на Шанхай на 7 януари.

