Третокласничката Hello Kitty предлага коктейли за пораснали деца

Снимка: Архив Ройтерс

Няколко неща, които може да не знаете за Hello Kitty: “Тя е висока колкото пет ябълки и тежи колкото три”. Тя е в трети клас. И всъщност не е точно котка.

Също така има някои неща, които вероятно не знаете за нейните фенове, включително, че те не мислят Hello Kitty за плюшена играчка, а за глобален лайфстайл бранд, пише Quartz.

Когато Hello Kitty е пусната за първи път в САЩ през 70-те години, за мнозина тя е първият досег с кауай, или културата на сладките неща, която е особено популярна в Япония и е използвана много от марки като Sanrio - компанията, която стои зад Hello Kitty.

Въпреки че сладкият образ се просмуква във всички аспекти на живота на възрастните в Япония - от високоскоростните влакове до опаковките за храна, в САЩ Hello Kitty и нейните магазини обикновено са смятани за място, харесвано от малки момиченца.

А докато феновете на Hello Kitty растат, нейната привлекателност в световен мащаб изглежда продължава. Тя вече си има своя марка вино, а сега и ново място за коктейли, което отваря врати в Ървайн, Калифорния.

Въпреки че Sanrio има и други тематични кафенета по света, а преди това е лицензирала поп-ъп места (пространства, открити за посещение за определен период от време - бел. ред.) в САЩ, Hello Kitty Grand Cafe е първият постоянен ресторант и бар на фирмата в САЩ. Това е и първата локация на Sanrio в света, която ще включва предлагането на коктейли и следобеден чай.

Доказвайки колко е пораснала, Hello Kitty предлага в новото си място цял винен лист и коктейли като You Had Me at Hello, Matcha Matcha и, разбира се, класическо Negroni, сервирано с кубчета лед във формата на Hello Kitty. В допълнение към всичко това заведението има и място за пиене на чай или кафе.

“Насочвайки се към 45-годишнината на Hello Kitty следващата година, брандът продължава да се развива и да става все по-независещо от възрастта преживяване за феновете по целия свят”, коментира Дейвид Марчи, вицепрезидент по бранд мениджмънта и маркетинга на Sanrio.



