Българският IT сектор е готов да назначи до 30 хил. украински специалисти

Българският IT сектор е готов да наема бежанци. IT индустрията може да назначи до 30 хил. украински специалисти. Това обяви пред Bulgaria ON AIR председателят на управителния съвет на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ)

Той е категоричен, че първо трябва да помогнем на тези хора „да се релокират от ужаса на войната на по-сигурно място като България“. „Чак тогава идва въпросът дали тези хора биха били полезни на една или друга сфера. Секторът расте с 20% на година и ако имахме достъп до повече хора, този ръст щеше да е 30-40% на година“, коментира председателят на БАСКОМ.

Той напомни, че IT секторът от години обявява, че има място за 30-40 хил. души.

Доброслав Димитров съобщи, че много компании с офиси в България и Украйна полагат огромни усилия да релокират семействата на техните служители до България, но смята, че за да се помогне на украинските бежанци организирано и в голям мащаб, трябва да се намеси държавата.

"В това отношение закъсняваме, тъй като виждаме по телевизията реакцията на една Полша, на една Румъния – за каква огромна организация става дума. Успяха да обхванат стотици хиляди хора буквално от днес за утре и за тях вече се организира какво ще правят – къде ще работят, къде ще учат децата – това е прерогатив на държавата“, даде пример председателят на БАСКОМ и настоява за бърза реакция от нашата страна в рамките на дни.

По думите му България е мястото, където могат да се реализират украинските IT специалисти.

„Средното брутно възнаграждение в IT сектора надхвърля 4700 лева, което като покупателна способност е по-високо от сравнима заплата в Германия и Великобритания. През последните 4-5 години изпреварваме ръста в тези страни по стандарт на живот. Това е важно да се сподели! България е хубаво място за градене на кариера, независимо дали има война. В момента има нужда да отворим своите фирми и домове за тези хора, но и за други извън ЕС“, посочи Доброслав Димитров.

Той потвърди, че е напълно реалистично и българите, завършили в чужбина, да се върнат и да имат кариера в България.

Има ли възможности да се разшири обсегът на обучение за IT специалисти? Какви ще са последствията за руснаците при решение страната да се „откачи“ от глобалната интернет мрежа? Ще могат ли руски IT специалисти да вземат по-бързо „Синя карта“? Ще пострада ли България от решението с указ на Путин Русия да не плаща патенти на „враждебни“ страни?

Гледайте целия разговор във видео материала на Bulgaria ON AIR.