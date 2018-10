Убитата в Русе журналистка: известното до момента

След като по-рано в неделя стана ясно, че тялото на 30-годишна жена е открито в събота в храсти близо до кея на река Дунав на труднодостъпно място, стана ясно, че жертвата е 30-годишната Виктория Маринова, която е била водеща на предаване и административен директор на телевизия ТВН в Русе. Първоначалната информация гласи, че тя е била нападната, докато е тичала в парк покрай реката.

На пресконференция в града властите съобщиха, че работят по всички възможни версии за убийството на Маринова, която е била бита, изнасилена и душена.

Жертвата е била водеща на предаването "Детектор" и административен директор на телевизия ТВН. В интернет каналът е описван като "водещият новинарски и информационен телевизионен канал в Североизточна България". В последното издание на предаването ѝ е излъчено интервю с журналиста от "Биволъ" Димитър Стоянов и румънския му колега Атила Биро, които бяха задържани преди време от полицията, докато работеха по разследване за източване на средства от ЕС, свързано с "Джи Пи Груп".

"Работи се по отношение на лица от криминалния контингент, проявени по тази линия. Наблизо има и психиатрично заведение, което също е обект на наша проверка – дали някое от лицата вътре се е отклонило. Работи се и по видеокамери и свидетели, за да се стигне до извършителя. Работи се и с най-близкото обкръжение на пострадалата, за да установим нейните контакти и проблеми, които е имала преди да се случи това брутално убийство", каза по-късно и министърът на вътрешните работи Младен Маринов пред медиите, цитиран от Dnes.bg.

Убийството намери сериозно отразяване в медиите извън страната ни.



„Полицията в България разследва убийството на разследващия репортер Виктория Маринова", съобщи BBC, като припомни, че страната ни е на последно място по свобода на медиите в ЕС.



„Български разследващ журналист е убит", съобщи Politico, като пояснява, че преди убийството Маринова е работила над разследване за предполагаема корупция при усвояването на еврофондове.



“Виктория Маринова, директор и водещ в локален тв канал, е намерена жестоко убита в Русе“, пише и Le Figaro, като също споменава за последното предаване на журналистката.



Това е третото показно убийство на журналист в страна от ЕС от началото на годината, след като по-рано подобни убийства станаха и в Полша и Малта. България пък е на 111-то от 180 места по свобода на словото в класацията на RSF (Репортери без граници). Страната ни заема последното място сред членовете на ЕС по този показател.



I will closely follow investigation into horrific murder of investigative journalist Viktoria Marinova in #Bulgaria. #noimpunity for killers of Journalists. Need to quickly determine if linked to her work. Full statement: https://t.co/03YNjQ93CL