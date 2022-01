Туризмът се завръща, но секторът може да не е готов за бум

Снимка: Pixabay

Миналата година не беше силна за пътуващите. Може би затова толкова много възлагат по-големи надежди на 2022 г. Резерваците и запитванията за пътувания нарастват според представители на сектора, но възходящата траектория, ако бъде реализирана, може да бъде както от полза, така и предизвикателство за туристите в следващата година, пише CNBC.

“Хората искат да наваксат за загубеното време“

През 2022 г. туризмът ще е още по-натоварен, отколкото беше преди пандемията, твърди Брандън Бърксън, основател на базираната в Ню Йорк туристическа компания Hotel Above Par.

„Хората искат да наваксат за загубеното време“, посочва той, допълвайки, че потенциалните клиенти твърдят, че желанието им за пътуване през следващата година е по-голямо от когато и да било.

Бен Дрю, президент на притежаваната от TripAdvisor туристическа компания Viator, през декември заяви, че търсенето на бъдещи пътувания е „невероятно“.

„Туризмът прави силно завръщане“, казва той. „Дори и изправени пред омикрон варианта, пътуващите резервират повече преживявания, отколкото по това време преди пандемията през 2019 г.“

Данните на Viator за 2022 г. показват, че резервациите също се увеличават от лятото до есента – време, в което туризмът обичайно се забавя.

Въпреки че 2022 г. може „да е изпълнена с предизвикателства“, Дрю твърди, че очаква „период на устойчивост, възраждане и растеж за туристическата индустрия“.

Готов ли е секторът?

Въпреки че новините за бума на бизнеса вероятно са музика за ушите на туристическия сектор, той може да е проблем, ако се случи твърде бързо, коментира Манодж Чако, изпълнителен вицепрезидент на компанията за бизнес мениджмънт WNS.

“Скоростта и силата на търсенето могат да хванат някои играчи в туристическата индустрия неподготвени“, казва той. „Авиокомпаниите например могат да имат проблеми с повторното наемане на пилоти. Нещо повече, пилотите могат да се нуждаят от допълнителни обучения и програми за опресняване на уменията“.

Авиокомпаниите не са единствената част от туристическия сектор, която може да срещне проблеми с наемането на кадри.

Около 62 млн. свързани с туризма работни места бяха загубени през 2020 г. според World Travel & Tourism Council. Въпреки че много от тези позиции сега се появяват отново – през октомври WTTC прогнозира, че заетостта в сектора ще нарасне с 18% през 2022 г. – бившите служители не бързат да се връщат на старите си работни места.

Опарени от съкращенията, някои работници се насочиха към други индустрии. Други пък не искат да заемат позиции на първа линия в ерата на нарастващ потребителски гняв и агресивно поведение.

Едно на всеки 13 свързани с туризма работни места в Съединените щати се очаква да остане незапълнено според доклад на WTTC, публикуван през декември. В Португалия броят нарасна от 1 на 9, допълва докладът.

„Трудно е да се намерят готвачи и достатъчно сервитьори, за да се справим с растежа и възстановяването на търсенето в индустрията“, твърди Йон Борц, главен изпълнителен директор на базираната в САЩ Pebblebrook Hotel Trust.

За да запълнят празнината, служителите работят извънредно много, а мениджърите също „вземат смени“, коментира той.

За туристите недостигът на кадри може да доведе до забавяния в пътуванията и ограничени услуги – от по-малко резервации за ресторанти до премахване на ежедневните камериерски услуги.

“Бяхме една от първите индустрии, които бяха засегнати. Вероятно ще бъдем и една от последните, които ще се възстановят напълно“, казва Борц. „Със сигурност бихме помолили клиентите да бъдат търпеливи“.

Насочване към технологиите

Недостигът на работници подчертава промяната в индустрията, която започна много преди пандемията – към използване на технологии за изпълняване на някои дейности в сферата на туризма.

Задачи като румсервиза и почистването на летища могат да се вършат от роботи, коментира Рейчъл Фу, председател на Отдела по Туризъм, хотелиерство и управление на събития към Университета на Флорида. Хотелите могат да използват „роботи за портиери“, за да помагат на клиентите да правят резервации, допълва тя.

„Използването на изкуствен интелект може значително да намали разходите за работна ръка, без да се жертва нивото на персонализация на услугите“, посочва Фу.

Това може да помогне на бизнеса да се справи с някои пропуски в труда, но иновациите, които засягат пряко пътуващите, може да са още по-важни, тъй като компаниите продължават да се борят за парите на туристите.

Някои хотели позволяват на гостите да се регистрират и да напускат, да резервират летищни трансфери и да си уговарят часове за СПА през приложения, както се случва при Four Seasons.

“За разлика от много други приложения в сферата, Four Seasons Chat се поддържа от реални хора при нас“, казва Бен Трод, старши вицепрезидент по продажбите и хотелския маркетинг във Four Seasons Hotels and Resorts.

Технология, наречена „HoverTrap”, кара асансьорите да работят, без да е необходимо да се докосват копчета. Създадени от технологичната компания NZ Technologies, тези асансьори се изпозлват в Канада, твърдят представители на индустрията.

„Ще видим много повече безконтактни асансьори през следващата година“, твърди Нима Зиракнеяд, която е основател и главен изпълнителен директор на компанията.

Асансьорите са само началото. Технологиите могат да бъдат използвани за всяка повърхност, която по принцип е свързана с много докосвания, коментира тя. По думите ѝ компанията планира да разшири дейността си, обхващайки пунктове за самообслужване на летища, в ресторанти и хотели, както и други развлекателни системи.

Скоро компаниите, които имат такива технологични предложения, ще разполагат с предимство пред онези, които нямат, посочва Чако от WNS.

Тъй като очакванията на клиентите и използването на безконтактни технологии се увеличават, тези постижения „със сигурност ще се окажат ключов конкурентен диференциатор“, казва той.

