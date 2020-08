Инфлацията във Великобритания отчете неочаквано ускорение

Снимка: Bloomberg L.P.

Инфлацията във Великобритания неочаквано се ускори с най-бързия си темп за последните четири месеца, стимулирана от цените на горивата и отсъствието на обичайните намаления за лятно облекло.

Индексът на потребителските цени е нараснал с 1% на годишна база през юли - почти двойно на очакванията на икономистите – информира Bloomberg, позовавайки се на данни от Службата за национална статистика на страната, публикувани в сряда. Основната инфлация, която изключва по-волатилните компоненти, се повиши до най-високото си ниво за последната година.

Очаква се покачването да бъде краткотрайно, като членовете на Английската централна банка и други икономисти прогнозират, че през следващия месец ускорението на цените ще стане отрицателно заради по-ниските стойности на енергията и влиянието на правителствените мерки за подкрепа на бизнеса.

Те включват временно намаление на данъка върху продажбите за хотелиерите и субсидиране на някои ястия в ресторантите през август по програмата „Хранете се навън, за да помогнете“ (Eat Out to Help Out), обявена от министъра на финансите Риши Сунак.

Въпреки ръста си, процентът на инфлация остава доста под целта на АЦБ от 2% от април насам. Централните банкери заявиха, че през този месец няма да затегнат паричната политика, докато не се постигне „значителен напредък към целта за инфлация в размер на 2%“.

Слабата инфлацията е само един пример за разрушителното въздействие, което вирусът имаше върху Обединеното кралство. Данните от миналата седмица показаха, че икономиката се е свила с 20% през второто тримесечие, броят на заетите лица е спаднал с най-много след финансовата криза.

Данните за потребителските цени през юли бяха подсилени от цените на дрехите, тъй като магазините не направиха традиционните си промоции заради влиянието на пандемията. Цените на бензина отбелязаха най-голямото си месечно увеличение от януари 2011 г., а таксите в частните физиотерапевтични и стоматологични клиники се повишиха, тъй като доставчиците на тези услуги се опитаха да покрият разходите за защитни средства, свързани с вируса.

По статията работиха: Радостина Ивчева, редактор Елена Илиева