Кой и какво стои зад наградите TIPA и EISA и рейтинга на DxO Mark?

Снимка: Архив Ройтерс

На 15 август HUAWEI P20 Pro бе обявен за „Най-добър смартфон за 2018 - 2019“ от Експертната асоциация за образ и звук (EISA). Тази висока награда идва след серия други отличия, най-сериозните от които виждаме и в рекламите на модела – TIPA и DxOMark. Кой и какво всъщност стои зад тези награди?

Да започнем в хронологичен ред. DxOMark рейтингът на P20 Pro бе обявен още на глобалното представяне на модела в Париж в края на март. DxOMark e престижна лаборатория за бенчмарк тестове на фотографска техника. Мобилната фотография е една от категориите, в които се провеждат практически тестове на ĸaмepитe нa paзлични cмapтфoни.

Специалистите от лабораторията заснемат, анализират, сравняват и оценяват над 1500 изображения и повече от 2 часа видео продукция, както в контролирани лабораторни среди, така и при естествени вътрешни и външни кадри, използвайки настройките по подразбиране на устройствата. След това излизат с подробен анализ, публикуван на сайта им, и с количествени рейтинги на предварително зададени показатели, поотделно за снимки и видео,както и с цялостна оценка на база на тях, която се явява крайна оценка на камерата на устройството.

Интересно е, че миналата година Mate 10 Pro постигна оценка 100 за снимки. 100 не е горна граница, просто е кръгла цифра. Тази година обаче P20 Pro постигна истински и все още ненадминат рекорд от 109 точки обща оценка (и цели 114 за снимки) . Междувременно общата оценка на неговия по-малък събрат P20 е 102, а видео възможностите и на двата модела също получават висока оценка – съответно 98 и 94 точки заради ефективната стабилизация, бързия автофокус и ниските нива на шум.

Скоро след това дойде наградата от TIPA, която вече е на годишна база. TIPA (Technical Image Press Association) е глобален медиен авторитет в областта на фотографията и снимачната индустрия. Флагманът на HUAWEI беше избран за "Най-добър фото смартфон" (“Best Photo Smartphone.”) от представители на 29 световни медии за фотографски и други технологии за обработка на изображения, включващи задълбочени анализи и номинации за продукта, негови тестове и сравнения. TIPA e дългогодишен символ на качествена фото техника, като започва да оценява и смартфони от миналата година. Така за втора година наградата отива при флагман на Huawei.

И TIPA, и DxOMark са отличия за камерата на P20 Pro. Голямото новина от EISA, дошла на 15 септември обаче, е че за първи път модел на Huawei печели не просто категория за най-добра камера, а ултимативния приз Best smartphone 2018-2019. Логата на EISA са много популярни в цяла Европа, а вече и в света, след като от тази година медийната асоциация от вече 55 медии официално смени прочита на абревиатурата си от European Image and Sound Association на Expert Image and Sound Association.

Причината за това е, че вече втора година тя включва топ технологични журналисти от други континенти и общият брой на представените в нея държави е 27, сред които и България. Според тях P20 Pro е „най-добре разработеният, иновативен и технически усъвършенстван смартфон досега“. Членовете на експертната група смятат още, че флагманът на Huawei е „чудесен спътник за всеки потребител и смартфон, задаващ стандартите в мобилната фотография“. Показателите, които те взимат под внимание, далеч надскачат камерите на смартфоните.

В случая на P20 Pro везните натежават от революционната тройна камера Leica с най-големия брой пиксели сред всички смартфони на пазара в момента, 3-кратно оптично и 5-кратно хибридно увеличение, както и иновативната технология на Huawei AI Image Stabilization (AIS), водещи до висококачествени снимки от ръка дори при ниско осветление и без статив. Но освен това имаме елегантният дизайн на Huawei с почти невидими рамки и нови запленяващи цветове, и не на последно място - капацитетът на батерията от 4000 mAh, който е един от най-високите на пазара в момента.