Microsoft ще пусне облачната си гейминг услуга за конзолите Xbox

Microsoft ще пусне своята облачна гейминг услуга за конзолите Xbox по-късно тази година, пише CNBC.

Компанията обяви новината, че Xbox Cloud Gaming, която позволява на играчите да стриймват игри, вместо да се налага да ги инсталират на устройства, ще е налична с новите конзоли Xbox Series X и Xbox Series S, както и с по-старите Xbox One, по празниците.

Американски технологични гиганти като Microsoft, Google и Amazon залагат на едно бъдеще на видео игрите отвъд конзолите, при които абонаментните услуги и софтуерът ще играят много по-голяма роля.

Въпреки че Microsoft все още инвестира значително в хардуера на Xbox, тя също така поставя по-голям фокус върху Xbox Game Pass – абонаментна услуга, която дава на играчите достъп до каталог от над 100 заглавия за около 15 долара месечно.

Геймингът в облака, където игрите се хостват на отделни сървъри и се предават на потребителите по интернет, са голяма част от стратегията на Microsoft. Целта е да се привлекат играчи към екосистемата на компанията през различни устройства.

В момента Xbox Cloud Gaming е налична единствено за мобилни устройства и персонални компютри. Сега Microsoft планира да я насочи и към конзоли. Освен това има намерението да пусне облачен гейминг на телевизори чрез партньорство с различни производители.

Японският конкурент Sony залага на услуги през своето абонаментно предложение PlayStation Plus, което дава на геймърите достъп до групова игра онлайн и избрани безплатни игри всеки месец.

Но компанията е фокусирана основно върху ексклузивни хитови игри, с които да привлича потребителите. Хитови франчайзи като The Last of Us и God of War например, могат да бъдат намерени само на платформите на PlayStation.

Междувременно Microsoft харчи все по-агресивно за ексклузивно съдържание. Миналата година компанията придоби Bethesda – култов издател на видео игри, стоящ зад заглавия като The Elder Scrolls и Fallout. Сделката е на стойност 7,5 млрд. долара.

През 2020 г. видео игрите преживяха бум, след като хората започнаха да търсят развлечения у дома по време на блокадите заради коронавируса. Сега индустрията достига 180 млрд. долара според IDC. След като редица страни премахнаха ограниченията си заради Covid-19, предстои да се види дали набраната инерция ще се запази.

