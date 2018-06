Романтичните филми изчезват от кината, но процъфтяват в Netflix

Снимка: Архив Ройтерс

Над 80 млн. абонати на стрийминг услугата Netflix, или около две трети от потребителите й в света, са гледали романтичен филм в платформата между март 2017 и март 2018 г., съобщава сайтът Quartz.

Въпреки че Холивуд произвежда по-малко романтични комедии и драми, потребителите на Netflix явно остават верни на добрата любовна история. Платформата, която инвестира повече в собствени филми, пусна няколко оригинални романтични филма тази година, сред които „Къщата на любовта“ и „Ибиса“.

В сряда Netflix обяви, че пуска нови романтични филми, които ще излязат това лято, включително Like Father с участието на Кристен Бел и Келси Грамър, To All the Boys I’ve Loved Before, тийнейджърска драма, адаптирана по популярна поредица от книги, и The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society, базиран на исторически роман, включващ писма между двама влюбени.

За абонаментна услуга като Netflix, която се нуждае от постоянен приток от оригинално съдържание, романтичните филми обикновено са добро вложение. Те могат да бъдат снимани със сравнително скромен бюджет и не се нуждаят от големи звезди, за да се превърнат в хит сред аудиторията. Най-доходоносната романтична комедия до момента е „Моята голяма гръцка сватба“, която излезе преди повече от 15 години и в нея участваха сравнително неизвестни по онова време актьори.

По същата причина романтичните филми са подходящи и от телевизии като Lifetime или Hallmark Channel, които са особено добри в празничните романтични филми по Коледа. За тях има аудитория и в Netflix.

Фокусът на стрийминг услугата върху любовните истории съвпада с явното оттегляне на Холивуд от създаването на романтични филми за големия екран. Миналата година в САЩ са излезли най-малко романтични комедии от 1989 г. насам, сочат данни на Box Office Mojo.

Заради конкуренцията на телевизията и на стрийминг услуги като Netflix кино студиата все повече търсят филми, които да могат да бъдат превърнати в поредици и в тях да участват достатъчно големи звезди, за да привлекат аудитория към кино салоните. Романтичните комедии рядко влизат в този калъп.

Но данните на Netflix показват, че все още има глобална аудитория за романтични филми и стрийминг услугата задоволява този апетит със собствените си оригинални романтични комедии. Компанията не уточнява в кои страни романтичните филми привличат най-голяма зрителска аудитория, но отбелязва, че те са гледани в цял свят. Към март Netflix имаше 55 млн. абоната в САЩ и 125 млн. в цял свят.

По статията работи: Божидарка Чобалигова