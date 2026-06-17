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Марк Рюте: Сделката на Тръмп може да гарантира, че Иран няма да разполага с ядрено оръжие

Генералният секретар на НАТО нарече повторното отваряне на Ормузкия проток „огромна стъпка напред“

15:55 | 17.06.26 г.
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Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте приветства споразумението за прекратяване на огъня на президента на САЩ Доналд Тръмп с Иран, заявявайки, че то предлага шанс да се гарантира, че Техеран никога няма да разработи ядрено оръжие и ще подобри глобалната сигурност.

Двете страни се договориха в неделя и планират да подпишат споразумението на официална церемония в петък в Швейцария, което ще отвори пътя за 60-дневни преговори, целящи да сложат край на войната завинаги и да поставят строги нови ограничения върху ядрената програма на Иран, съобщава Bloomberg.

Според окончателния проект Иран ще получи широки финансови стимули като част от споразумението, включително правото да продава петрол незабавно, да използва фонд за развитие на стойност 300 млрд. долара и евентуално да получи достъп до замразените си активи.

„Действията на САЩ за предотвратяване на заплахата от ядрено въоръжение на Иран и намаляване на капацитета му за балистични ракети подобряват сигурността за всички нас“, заяви Рюте пред журналисти в Брюксел. „Сделката, която президентът Тръмп сключи, създаде възможност да се гарантира, че Иран никога няма да се сдобие с ядрено оръжие“, добавя той.

Рюте нарече повторното отваряне на Ормузкия проток „огромна стъпка напред“, след като в продължение на месеци Иран държеше жизненоважния търговски маршрут блокиран, което възпрепятстваше световните доставки на гориво.

Генералният секретар на НАТО заяви, че съюзниците в алианса са готови да подкрепят възстановяването на свободното преминаване през водния път, „ако това е полезно“.

Рюте говори преди среща на министрите на отбраната на страните членки на НАТО в Брюксел в четвъртък. През юли държавните глави на същите страни ще проведат своята редовна годишна среща.

Рюте се опита да увери съюзниците, че подкрепата на Вашингтон за НАТО няма да изчезне напълно.

„САЩ ясно заявиха, че са ангажирани с НАТО“, посочи той.

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Последна актуализация: 15:48 | 17.06.26 г.
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