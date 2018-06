Spotify засилва ролята си в музиката на живо

Музикалната стрийминг платформа Spotify е генерирала 40 млн. долара от продажбата на билети през програмата си Fans First през 2017 г., работейки с близо 700 изпълнители в общо 1000 кампании. А плановете на компанията са да постигне още по-голям успех в областта през 2018 г. Това разкри глобалният директор Творчески услуги на компанията Трой Картър, цитиран от Music Business Worldwide.

Fans First е програмата на Spotify, която дава на най-големите фенове на изпълнителите екслузивни оферти, като по-ранен достъп до концерти, ексклузивен мърчъндайз или билети до концерти, които са само с покани.

Обещанието е ясна препратка към тихата, но неспираща експанзия на Spotify в света на изпълненията на живо.Днес Spotify обяви, че ще насочи една от ключовите си марки от глобалните плейлисти - „Viva Latino!” на голямата сцена.

Viva Latino Live! Турнето ще започне в Чикаго на 23 август, а водещите изпълнители ще са едни от най-големите имена в латино музиката, като Daddy Yankee, Bad Bunny и Becky G.

Турнето ще се осъществи съвместно с Cárdenas Marketing Network (CMN), базирана в САЩ продуцентска агенция, която се занимава и с реклами на събития.

Трансакциите за билетите пък ще се управляват от външен партньор – Ticketmaster.

Плейлистът Viva Latino! в Spotify, който беше стартиран през 2014 г., в момента има 8,26 млн. последователи.Онези, които следят Spotify отблизо, вече са виждали нещо подобно. Миналата година компанията обяви две големи музикални събития на живо, фокусирани върху хип хопа.

RapCaviar Live стартира като американско турне с шест дати в края на миналия август, а в него се включиха звезди като Gucci Mane, Lil Uzi Vert и Cardi B.

През ноември 2017 г. фирмата организира една дата в Лондон – Who We Be, където се представиха Dizzie Rascal, Giggs, J Hus и Stefflon.

Постъпленита обаче не са включени в 40-те млн. долара, обявени от Картър.

RapCaviar Live се завърна тази година в по-голям мащаб – турне с 13 дати, което започна през март в Лос Анджелис. И в случая Live Nation беше партньор на събитието, както миналата година.

Плейлистът RapCaviar в момента има над 9,78 млн. последователи.

На фона на тези данни, едно е сигурно: Spotify става все по-сериозен промоутър на музика на живо, организирайки редица концерти, докато намалява риска от непродадени билети като следи данните от плейлистите си в конкретните жанрове.